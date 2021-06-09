Після окупації Криму: сума судових позовів проти Росії досягла 100 мільярдів доларів

Після окупації Криму сума арбітражних позовів до Росії виросла в 3 рази. Так, пред'явили позовів на на 99 мільярдів доларів.
Наразі тривають 37 процесів в арбітражній юрисдикції. Про це заявив представник президента Росії в Держдумі Гаррі Мінх.
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Яка сума була раніше
Мінх зауважив, що кілька років тому сума була скромніша – 35 мільярдів доларів. Однак тепер є тенденція до збільшення. Сам чиновник зазначає, що це сталось після 2014 року, тобто після окупації Криму Росією.
Окупаційний "суд" у Криму: гучні "справи"
- Окупаційний російський "суд" визнав пенсіонерку з Севастополя Галину Довгополу винною у державній зраді. Стверджували, що її начебто "завербували українські спецслужби". Жінці дали 12 років виправної колонії загального режиму.
- Так званий "суд" в окупованому Криму засудив українця Івана Яцкіна до 11 років в'язниці. Справа стосувалась нібито збору та передачі Україні інформації, що становить державну таємницю Росії.
- Крім того, "установа" у квітні винесла вирок військовому ЗСУ Євгенію Добринському. Його у травні 2020 року викрали з бойової позиції на адмінмежі з Кримом.
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