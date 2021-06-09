Після окупації Криму: сума судових позовів проти Росії досягла 100 мільярдів доларів

Після окупації Криму сума арбітражних позовів до Росії виросла в 3 рази. Так, пред'явили позовів на на 99 мільярдів доларів.

Наразі тривають 37 процесів в арбітражній юрисдикції. Про це заявив представник президента Росії в Держдумі Гаррі Мінх.

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Яка сума була раніше

Мінх зауважив, що кілька років тому сума була скромніша – 35 мільярдів доларів. Однак тепер є тенденція до збільшення. Сам чиновник зазначає, що це сталось після 2014 року, тобто після окупації Криму Росією.

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