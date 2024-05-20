Після опівночі по всій Україні діятимуть графіки відключень: за яких умов їх застосують
Джерело:Укренерго
В Укренерго повідомили, що після опівночі 21 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень. Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання.
Тобто чи будуть застосовані відключення світла залежить виключно від того, чи перевищить кожна область власні ліміти споживання. У разі, якщо визначені Укренерго показники в області не виходитимуть за норму, електроенергію не обмежуватимуть.
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Застосування графіків відключення
З 00:00 та впродовж доби 21 травня по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень. Це стосується як промислових, так і побутових споживачів.
В Укренерго заявили, що графіки відключень можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання. Зазначається, що Диспетчерський центр компанії вже довів їх до кожного обленерго.
Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах,
– наголосили в Укренерго.
Головною причиною, чому по Україні знову застосовують графіки відключень – це наслідки ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі. Росіяни у період з 22 березня по 8 травня п'ять разів атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Стан енергосистеми України
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що потепління зменшило навантаження на енергосистему України, проте уникнути відключень влітку, ймовірно, не вдасться. Також скоріше за все вимикатимуть світло й в осінній та зимовий періоди.
- У компанії YASNO повідомили, що відключення світла було лише питанням часу й попередили, що українців чекає складний період. Через обстріли Україна втратила маневрові потужності такі як ТЕС чи гідроелектростанції. Енергетики придумували різні схеми, щоб уникнути відключень, але дефіцит нікуди не зник.
- Водночас відключення споживачів – це останній інструмент збалансування системи. В "Укренерго" зазначали, що дефіцит ділиться рівномірно, саме для цього ліміти споживання дають кожній області.