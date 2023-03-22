США змінили маршрути польотів над Чорним морем після падіння MQ-9 Reaper: де тепер літають Штати
Джерело:CNN
США продовжать запускати свої безпілотники в акваторії Чорного моря, попри інцидент між російським Су-27 та американським дроном MQ-9 Reaper. Водночас у США вирішили змінити маршрути польотів своїх безпілотників над Чорним морем.
Після того, як російський Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper, Сполучені Штати запускають розвідувальні безпілотники далі на південь над Чорним морем. Про це журналістам повідомили два американські чиновники.
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США хочуть знову літати біля окупованих територій
Польоти безпілотників залишаються в міжнародному повітряному просторі, але США перенесли свої польоти далі від повітряного простору навколо Кримського півострова і східної частини Чорного моря.
Один з чиновників сказав, що ці маршрути є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб "не бути занадто провокаційними", оскільки адміністрація Джо Байдена намагається уникнути інциденту, який потенційно може перерости у прямий конфлікт між американськими та російськими військами.
Чиновник сказав, що польоти безпілотників будуть продовжуватися таким чином "на деякий час", але додав, що вже є "бажання" повернутися на маршрути ближче до утримуваної Росією території.
Чиновники також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо південної та східної України, щоб змусити американські безпілотники здійснювати польоти якнайдалі.
У Білому домі відмовилися назвати маршрути польотів
Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пат Райдер заявив, що США продовжують експлуатувати безпілотники над Чорним морем, "літаючи в міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".
Але він відмовився сказати, чи змінили США свої маршрути або профілі місій.
"Я не збираюся, з міркувань оперативної безпеки, вдаватися в подробиці маршрутів, місій, термінів і тому подібне", – сказав Райдер.
США запустили новий дрон у Чорному морі
- 17 березня США направили новий розвідувальний безпілотник у бік окупованого Росією Криму. Йдеться про дрон RQ-4 Global Hawk.
- Як відомо, 14 березня у Чорному морі стався інцидент між американським БпЛА MQ-9 Reaper та російським Су-27. Російський винищувач пролетів максимально близько до дрона, внаслідок чого MQ-9 Reaper зазнав пошкодження.
- Також зафіксовано, що російський Су-27 скидав на дрон паливо. У підсумку США вирішили потопити дрон через пошкодження. Натомість Росія вирішила підняти дрон.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі інформував, що Росія знайшла уламки дрона. Однак у Вашингтоні наголосили, що зробили неможливим для росіян отримати розвіддані із залишків цього безпілотника.