США змінили маршрути польотів над Чорним морем після падіння MQ-9 Reaper: де тепер літають Штати

США продовжать запускати свої безпілотники в акваторії Чорного моря, попри інцидент між російським Су-27 та американським дроном MQ-9 Reaper. Водночас у США вирішили змінити маршрути польотів своїх безпілотників над Чорним морем.

Після того, як російський Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper, Сполучені Штати запускають розвідувальні безпілотники далі на південь над Чорним морем. Про це журналістам повідомили два американські чиновники.

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Польоти безпілотників залишаються в міжнародному повітряному просторі, але США перенесли свої польоти далі від повітряного простору навколо Кримського півострова і східної частини Чорного моря.

Один з чиновників сказав, що ці маршрути є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб "не бути занадто провокаційними", оскільки адміністрація Джо Байдена намагається уникнути інциденту, який потенційно може перерости у прямий конфлікт між американськими та російськими військами.

Чиновник сказав, що польоти безпілотників будуть продовжуватися таким чином "на деякий час", але додав, що вже є "бажання" повернутися на маршрути ближче до утримуваної Росією території.

Чиновники також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо південної та східної України, щоб змусити американські безпілотники здійснювати польоти якнайдалі.

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Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пат Райдер заявив, що США продовжують експлуатувати безпілотники над Чорним морем, "літаючи в міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".

Але він відмовився сказати, чи змінили США свої маршрути або профілі місій.

"Я не збираюся, з міркувань оперативної безпеки, вдаватися в подробиці маршрутів, місій, термінів і тому подібне", – сказав Райдер.

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