Після падіння "Шахедів" поблизу Львова спалахнула пожежа

Внаслідок чергової російської атаки дронами-камікадзе під Львовом здійнялася пожежа. Перед цим мешканців обласного центру чули вибухи.

Вночі проти 6 вересня у регіоні чули вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО. Згодом мер Львова озвучив наслідки атаки.

О 4:14 Андрій Садовий повідомив, що поблизу Львіської громади – пожежа. Вона спалахнула після падіння ворожих "Шахедів"

Поблизу Малехова горять складські приміщення. Рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу,

– уточнив мер.

Інформації щодо постраждалих, за словами міського голови, наразі немає. Водночас на території Львівської громади – все спокійно. "Вкотре дякуємо силам ППО", – підкреслив Садовий.