Після перемоги Kalush Orchestra у Мінкульті почали думати, де проводитимуть Євробачення-2023
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Сьогодні вночі пройшов пісенний конкурс Євробачення. Україна виборола перемогу, отримавши рекордні 631 бал.
Нашу державу на конкурсі представляв гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Тож у 2023 році Євробачення проходитиме в Україні. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що вже слід думати про місце проведення Євробачення-2023.
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У Мінкульті почали думати, де проводитимуть Євробачення-2023
Ткаченко привітав колектив Kalush Orchestra із перемогою на "Євробаченні-2022". Він висловив гордість за гурт та за те, як артисти представили нашу країну.
"Ми не сумнівались. Хлопці, Kalush, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!
– написав очільник Мінкульту.
Він також наголосив, що головна перемога України ще попереду.
Крім того, підкреслив, що вже починають думати, де саме в Україні проводитимуть Євробачення-2023.
Зеленський про перемогу Kalush Orchestrа
Президент України відреагував на перемогу Kalush Orchestra в Євробаченні. Він акцентував, що наша мужність вражає світ, а наша музика підкорює Європу.
Передусім президент подякував учасникам гурту, адже тепер Україна стане країною, де пройде Євробачення-2023. Він підкреслив, що "ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь".
Україна перемогла на Євробаченні-2022
- Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", перемогла на Євробаченні, отримавши рекордні 631 бал.
- Після виконання пісні у фіналі соліст гурту Олег Псюк звернувся до світу із закликом визволити наших військовослужбовців з "Азовсталі", що у Маріуполі.
- Коментуючи питання щодо "Азовсталі", музикант пригадав, що ситуація в Маріуполі – це велика біда нашої країни, адже люди не можуть вийти та евакуюватись з території заводу.
- Олег Псюк пригадав, що Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти. Соліст гурту також сказав, що для нього питання Маріуполя важливіше, ніж дискваліфікація. Адже такий шанс він би не дозволив собі втратити.
- Політичне висловлювання зі сцени могло призвести до дискваліфікації учасника. Проте організатори конкурсу сказали, що не помітили політичних заяв.
- До слова, Kalush Orchestra розповіли про плани після повернення з Євробачення – дозвіл на виїзд у музикантів завершується 17 травня.
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