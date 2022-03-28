Після перемоги "план Маршала" для України дозволить їй зробити ривок у 50 років
"План Маршала" для України може включати 100 – 200 мільярдів євро. Перша цифра уже задокументована і вона, на превеликий жаль, постійно росте через зростання масштабів завданих нам збитків. Далі – в ексклюзивному блозі для 24 каналу.
Операція "Відродження"
План з відбудови України може слугувати додатковим аргументом прийняття нас до Євросоюзу, позаяк європейцям буде тоді простіше інвестувати у наше відновлення.
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З нашого боку вже ведеться робота над планами відбудови, залучення та розподілення коштів між населеними пунктами. Чув це від депутата Безгіна.
Україна відродиться ще потужнішою після перемоги у війні з Росією / Фото ZN.UA
Це має відбутися після того славетного дня перемоги, на який ми всі дуже чекаємо.
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