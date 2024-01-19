Після посади міністра оборони: чим займатиметься Олексій Резніков

19 січня 2024, 15:31
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Джерело:

Національна асоціація адвокатів України

Колишній міністр оборони повернувся до роботи адвокатом. Адже Олексій Резніков поновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідну інформацію повідомила Національна асоціація адвокатів України. Це трапилось у вівторок, 16 січня. Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра 5 вересня 2023 року. 

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Чим займатиметься Олексій Резніков 

У Національній асоціації адвокатів України повідомили, що Олексію Резнікову поновили право на заняття адвокатською діяльністю з 16 січня на підставі його заяви.

У асоціації пригадали, що Резніков займався адвокатською діяльністю до березня 2020 року. Припинив він практику після призначення на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Далі у листопаді 2021 року Верховна Рада України звільнила міністра з посади віцепрем'єра. Вже 4 листопада Олексія Резнікова призначили міністром оборони України, 5 вересня 2023 року – парламент прийняв його відставку.

Зверніть увагу! У жовтні 2023 року ЗМІ писали, що Олексія Резнікова після відставки з посади міністра оборони можуть призначити послом у Великій Британії. Проте сам ексміністр в інтерв'ю говорив, що не в курсі цього. Окрім того, в українському МЗС заявили, що рішення про призначення послів України ухвалює президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ. 

Коротко про діяльність Резнікова

  • Олексій Резніков за освітою правник. Свідоцтво адвоката він отримав у 1994 році. Він працював у юридичних фірмах і адвокатських об'єднаннях.
  • У 2008 році став депутатом Київської міської ради, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, заступником голови Київської міськдержадміністрації.
  • У квітні 2014 року на позачерговому з'їзді адвокатів України в Одесі став одним із трьох членів Вищої ради юстиції за квотою адвокатури.
  • Замість Олексія Резнікова новим міністром став Рустем Умєров. Останній пообіцяв максимально цифровізувати процеси у відомстві, впровадити єдиний реєстр призовників.
Автор: Діана Квасневська