Після посади міністра оборони: чим займатиметься Олексій Резніков
Колишній міністр оборони повернувся до роботи адвокатом. Адже Олексій Резніков поновив право на заняття адвокатською діяльністю.
Відповідну інформацію повідомила Національна асоціація адвокатів України. Це трапилось у вівторок, 16 січня. Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра 5 вересня 2023 року.
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Чим займатиметься Олексій Резніков
У Національній асоціації адвокатів України повідомили, що Олексію Резнікову поновили право на заняття адвокатською діяльністю з 16 січня на підставі його заяви.
У асоціації пригадали, що Резніков займався адвокатською діяльністю до березня 2020 року. Припинив він практику після призначення на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Далі у листопаді 2021 року Верховна Рада України звільнила міністра з посади віцепрем'єра. Вже 4 листопада Олексія Резнікова призначили міністром оборони України, 5 вересня 2023 року – парламент прийняв його відставку.
Коротко про діяльність Резнікова
- Олексій Резніков за освітою правник. Свідоцтво адвоката він отримав у 1994 році. Він працював у юридичних фірмах і адвокатських об'єднаннях.
- У 2008 році став депутатом Київської міської ради, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, заступником голови Київської міськдержадміністрації.
- У квітні 2014 року на позачерговому з'їзді адвокатів України в Одесі став одним із трьох членів Вищої ради юстиції за квотою адвокатури.
- Замість Олексія Резнікова новим міністром став Рустем Умєров. Останній пообіцяв максимально цифровізувати процеси у відомстві, впровадити єдиний реєстр призовників.