Після посади міністра оборони: чим займатиметься Олексій Резніков

Колишній міністр оборони повернувся до роботи адвокатом. Адже Олексій Резніков поновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідну інформацію повідомила Національна асоціація адвокатів України. Це трапилось у вівторок, 16 січня. Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра 5 вересня 2023 року.

Дивіться також Не треба брехати суспільству․ Інтерв'ю з Чмутом про проблеми та підсумки 2023 року

Чим займатиметься Олексій Резніков

У Національній асоціації адвокатів України повідомили, що Олексію Резнікову поновили право на заняття адвокатською діяльністю з 16 січня на підставі його заяви.

У асоціації пригадали, що Резніков займався адвокатською діяльністю до березня 2020 року. Припинив він практику після призначення на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Далі у листопаді 2021 року Верховна Рада України звільнила міністра з посади віцепрем'єра. Вже 4 листопада Олексія Резнікова призначили міністром оборони України, 5 вересня 2023 року – парламент прийняв його відставку.

Коротко про діяльність Резнікова