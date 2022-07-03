Після протикорабельної міни вже не буде кого ховати, – Братчук вкотре закликав уникати пляжів

Днями у курортному селищі на Одещині вибухнула міна на узбережжі, внаслідок чого є загиблий та постраждалий. Тому місцева влада Одеси вкотре закликає мирне населення уникати пляжів та не купатися у морі.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він каже, що таких випадків на Одещині вже було ілька, але люди не вчаться на чужих помилках.

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За його словами, люди перелазять через паркани, загородження, ігнорують заборони про те, що територія замінована.

Ми постійно говоримо про те, що море небезпечне, там є міни. Проте люди вигадують дурниці, що біля узбережжя є "волнорєзи", тому міну не приб’є до берега. Більшої дурниці я не чув. Може давайте ще будемо самі виловлювати ці протикорабельні міни?,

– звертається Братчук.

Він наголосив, що навіть готовий стати перед всім містом на коліна, якщо люди перестануть ходити на пляжі та купатися в морі.

"Давайте потерпимо, здобудемо перемогу і тоді вийдемо всією Одесою відпочивати, а вся Україна приїде до нас", – сказав Братчук. Він також подякував більшості одеситам, які дослухаються до цих вимог.

Чи є шанс вижити, якщо людина натрапить на міну? На це радник Одеської ОВА відповів, що людина може просто попрощатися з власним життям.

Після протикорабельної міни вже не буде кого ховати. Це жорстокі речі, але це правда. Якщо у вас адреналін – то краще працювати на оборону держави,

– підсумував Братчук.

Сергій Братчук просить одеситів не ходити на пляжі: відео



Додамо, що в Одеській області поки не планують відкривати пляжі. Все через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря.

Вибухи мін на пляжах Одещини

2 липня у курортному селі Одещини на узбережжі підірвалася міна. На жаль, не обійшлося без жертв. Відпочивальник, який плавав у морі, загинув одразу, ще один чоловік отримав контузію.

Ввечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло ворожу протикорабельну міну. Вона здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав.

Також в Одеській області 11 червня стався трагічний випадок. У селі Грибівка чоловік, попри заборону, пішов відпочивати на пляж із сім'єю. В морі він натрапив на російську міну та загинув. Ще одному чоловіку дивом вдалося вижити.

До слова, точна кількість російських вибухонебезпечних предметів у Чорному морі наразі невідома. За підрахунками експертів, ворожих мін у морі може бути до 600.