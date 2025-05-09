Тепер Трамп не викрутиться: чому політику буде важче "кинути" Україну

Зеленський і Трамп поговорили після ратифікації угоди про надра. Те, що ця розмова відбулася в день річниці закінчення Другої світової війни, а також у день, коли США і Велика Британія підписували першу велику торгівельну угоду після запровадження тарифів, а у Ватикані вперше обрали Папу американця, показало, що для Трампа ратифікація угоди з Україною – важлива частина зовнішньої політики.

У Трампа вражені вимогами Путіна

За словами Володимира Зеленського, вони з Дональдом Трампом говорили і про ситуацію на фронті, і про подальше економічне співробітництво, і про кроки щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Зараз США інакше оцінюють російську роль у перемовинах. Це стало очевидно з коментарів американського віцепрезидента Джей Ді Венса. Він підтвердив, що Росія наполягає на тому, щоб Україна відвела свої війська з тієї частини території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які сьогодні контролюються Україною. Як можна зрозуміти, американська сторона не сприймає таку ідею Росії.

Водночас це і було планом Владіміра Путіна – за посередництва США захопити без бою території, які російській армії не вдається взяти вже 3 роки. Джей Ді Венс говорив про такі ідеї Путіна з певним здивуванням. Як можна було зрозуміти, Трампа це не влаштовує.

Можливо, саме тому сьогодні ми бачимо певну паузу у процесі перемовин. Для Трампа і для його оточення вимоги Росії – це тільки запросна позиція, максималістська. А з погляду Путіна, це якраз певний компроміс. Мовляв, справжнє завдання Росії – поглинання всієї України, а те що Путін готовий обмежитися територіями тільки кількох областей вважається у Кремлі "щедрим подарунком" для американського колеги. Путін просто не розуміє, чому Трамп не усвідомлює цієї "щедрості".

Зараз ми не бачимо ані ознак того, що США готові вийти з перемовного процесу, про що говорив Джей Ді Венс, ані того, що процес перемовин продовжується. Ніяких повідомлень про контакти між російськими і американськими чиновниками, які б свідчили хоча б про умовний прогрес не спостерігається.

Очевидно, у Вашингтоні розраховували, що попереджання держсекретаря Марко Рубіо та Джей Ді Венса про можливість виходу США з перемовин справлять належне враження на Путіна. Однак вони швидше справили враження на українську енергетику щодо розвитку взаємини зі США.

У Києві не бажають залишитися без американської військової і фінансової підтримки. Саме цим пояснюється майже одностайне голосування у Верховній Раді за угоду зі США. Після цієї угоди Трампу буде дуже важко не стільки залишити стіл майже припинених перемовин, скільки відмовити Україні у подальшій підтримці щодо опору російській агресії.

Підтримка США залишиться

Насправді це і є найважливішим в тому, чого українці очікують від американської адміністрації, і сенсом розмови між Трампом і Зеленським. Так, очевидно, що американський президент не може досягти припинення вогню на російсько-українському фронті і відмовити Путіна від його агресивних планів щодо поглинання України. Однак військова і фінансова допомога Україні може переконати росіян, що найближчими роками вони і близько не підійдуть до своєї цілі з відновлення імперії у кордонах колишнього СРСР.

Саме військова і фінансова підтримки США є одним з чинників, які дозволять у майбутньому говорити про припинення війни.

Для Трампа і питання російсько-української війни, і питання подальших взаємин з Україною залишаються тими, від яких він не може відмовитися. Відмова від цих питань стане реальною проблемою для його політичної репутації. Розмова між президентами лише підтвердила той факт, що припинити подальшу співпрацю з Україною Трампу буде дуже і дуже непросто.