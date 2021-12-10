Після розмови Байдена і Путіна змін у поведінці Росії поки не бачимо, – МЗС України

Українське МЗС заявляє, що поки не бачить зниження напруги на кордоні після переговорів Путіна і Байдена. Очільник відомства Дмитро Кулеба зробив такий висновок за результатами останнього засідання ТКГ.

МЗС уважно стежило за засіданням Тристоронньої Контактної Групи 9 грудня, щоб побачити чи представники Москви і ОРДЛО змінили поведінку. Але змін в українському відомстві не помітили.

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Ми уважно стежили за засіданням, щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили,

– сказав Кулеба.

Міністр стверджує, що ймовірні практичні наслідки розмови Байдена і Путіна будуть очевидні найближчими днями. Ми побачимо, чи Путін таки продовжує тримати паузу і піднімати ставки.

Що відомо про розмову Байдена і Путіна

7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори у форматі захищеного відеозв'язку, які тривали 2 години. У Кремлі заявляли, що президенти США та Росії домовилися про ще одну розмову.

На сайті Білого дому заявляли, що Байден висловив очільнику Кремля занепокоєння з боку США та європейських союзників країни через скупчення російських військ біля України.

США також запевняли, що Байден не давав Путіну жодних зобов'язань, які б стосувалися України та її вступу або невступу до НАТО. Адже ніхто не має права диктувати Альянсу, кому давати членство, а кому – ні.

Свої результати щодо переговорів Байдена і Путіна оприлюднили й у Кремлі. Російський лідер під час перемовин з американським колегою відзначився традиційними цинічними заявами. Він зухвало закликав "не перекладати відповідальність за ситуацію в Україні на плечі Росії".

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