Після скандалу з підводними човнами: Франція продасть фрегати Греції

Після втрати контракту з Австралією про постачання підводних лодок, Франція знайшла вихід. Так, країна домовилася з Грецію про продаж 3 фрегатів.

Що відомо про договір Франції з Грецією

Про домовленість сторони заявили 28 вересня. Вартість контракту оцінюють у 3 мільярди євро.

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Так, у межах угоди Греція придбає 3 фрегати проєкту Belharra, які побудує французька Naval Group. Крім того, за Афінами залишиться можливість докупити ще один корабель.

Під час підписання угоди з прем'єром Греції президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розрив Австралією контракту на покупку підводних човнів не вплине на стратегію Франції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У нас в цьому регіоні – мільйон співгромадян. Там розгорнуто понад 8 тисяч солдатів,

– нагадав Макрон.

Він назвав рішення Греції придбати військові кораблі "знаком довіри" до французької оборонної індустрії. За його словами, угода є частиною глибокого "стратегічного партнерства" між двома країнами для захисту їх спільних інтересів у Середземномор'ї.

"Європейці мають перестати бути наївними. Коли ми перебуваємо під тиском з боку держав, які часом посилюють свою позицію, нам потрібно реагувати і показати, що у нас є сила і здатність захистити себе", – підкреслив французький лідер.

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