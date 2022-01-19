Після суду: Порошенко з командою святкував у столичному ресторані

Вечір 19 січня Петро Порошенко провів у ресторані "Царське село". Компанію політику склала його команда. Зокрема, Ірина Геращенко та ОлексійГончаренко.

Також серед гостей зауважили Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич, Віталія Гайдукевича, Юрія Бірюкова, Іллю Новікова та Святослава Цеголка. Також через 5 хвилин після Порошенка з "Царського села" вийшов мільйонер Ігор Воронов.

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Згодом нардепка Ірина Геращенко заявила, що фракція запросила Порошенка святкувати новорічні та різдвяні свята. За словами політикині, участь у "фуршеті на 40 людей" взяли усі нардепи партії, депутати з Київради та "молодіжка і друзі".

Геращенко розповіла, що у ресторані "їли деруни та підняли по келиху вина".

Порошенко та команда біля "Царського села" / "Українська правда"

Запобіжний захід Порошенку

Запобіжний захід Петру Порошенку обрали 19 січня.

Політику інкримінують держзраду у справі закупівлі вугілля з окупованих територій.

Запобіжний захід мали обрати ще 17 січня. Водночас суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, а через 5 годин заявив, що рішення буде вже 19 січня.

Формально суддя перебував у нарадчій кімнаті 2 дні. Соколов не міг братись за нову справу, поки не було рішення у поточній.

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