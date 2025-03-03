Росія вдарила по полігону з воїнами ЗСУ: Драпатий призначив перевірку обставин трагедії

Росіяни вдарили по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинули десятки військових ЗСУ. Командування призначило перевірку.

На вихідних у мережі поширили інформацію про те, що окупанти завдали удар по полігону "Новомосковський" біля села Черкаське на Дніпропетровщині. Внаслідок цього загинули українські військові. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив трагедію, передає 24 Канал.

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Трагічна загибель воїнів ЗСУ

Серед тих, хто написав про ситуацію, був і волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. За його словами, ворог завдав удару по полігону з військовослужбовцями 157 ОМБр, яких зібрали на шикування за 100 – 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коригував удар ворожий розвідувальний БпЛА. Для атаки противник використав "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. У мережі повідомляють про щонайменше 50 загиблих захисників.

Ймовірно, трагедія сталася 1 березня. У понеділок, 3 березня, Михайло Драпатий офіційно підтвердив атаку на полігон у Дніпропетровській області. Він наголосив, що призначив незалежну перевірку інциденту за участі військової контррозвідки, "щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сил України,

– написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше подібна ситуація сталася 3 листопада 2023 року на Запоріжжі. Тоді росіяни вдарили "Іскандером" по місцю зосередження 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Бійців теж тоді зібрали на шикування, проігнорувавши всі правила маскування та розмістивши поряд понад 10 машин. Загинуло майже 20 людей військових, ще 41 захисник отримав поранення.

Серед жертв – заступник командира 42-річним підполковник 128-ї Андрій Тарасенко. ДБР призначило розслідування. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що трагедії можна було уникнути.