Після удару по Антонівському мосту окупанти влаштували істеричне шоу, – херсонський активіст

У тимчасово окупованому Херсоні Збройні Сили України знову завдали удару по важливій для російських військ локації – Антонівському мосту.

В ефірі 24 каналу херсонський активіст Володимир Молчанов повідомив, що в росіян почалося істеричне шоу після чергового попадання HIMARS в Антонівський міст.

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За словами активіста, окупанти влаштували "розслідування слідчого комітету росії зі знищення наземними військовими формуваннями російського державного майна".

В них є пояснення, що херсонський міст будував Радянський союз. Отже, це росія, а ніяка не Україна,

– розповів Володимир Молчанов.

Він повідомив, що українські захисники майже щоночі та щоранку використовують великі сили авіації для того, щоб збивати російські наміри наступу.

"Настрої колаборантів залежать від того, що відбувається на фронтах. Тобто, якщо наші наступають, то колаборанти панікують. Якщо наші стоять на місці, колаборанти відразу починають свою стару пісню, в якій справді переконані, що "росія назавжди", – зазначив херсонський активіст.

Володимир Молчанов пояснив, якби вони справді в це не вірили, то не завозили б, наприклад, російських вчителів, російських пропагандистів чи клерків, які починають відкривати банки.

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