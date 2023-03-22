Після удару по Запоріжжю в даху однієї багатоповерхівки застрягла ракета: моторошне фото

Російські загарбники завдали цинічного удару по 9-поверхівці у Запоріжжі. Однак одна з ракет застрягла у будинку та не розірвалась

Відповідне фото опублікували місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. До речі, на жорстокий ракетний удар по Запоріжжю вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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Ракета застрягла у будинку в Запоріжжі

На оприлюдненому кадрі можна побачити, що в одному з житлових будинків, який постраждав від обстрілу, стирчить ракета, яка не розірвалась.



Ракета застрягла у будинку в Запоріжжі / Фото місцеві телеграм-канали

Очільник ЗОВА Юрій Малашко підтвердив, що одна з ворожих ракет потрапила у дах будинку та не вибухнула. За його словами, з цим розбиратимуться спеціалісти.

Влада Запоріжжя повідомила, що під обстріл потрапили 2 дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років).

11 дорослих госпіталізовано (з них 4 перебувають у важкому стані, семеро – у середньому). Ще п'ятеро осіб отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів,

– розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Наслідки ракетного удару / Фото Анатолія Куртєва

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