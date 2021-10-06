Після угоди з Угорщиною: Путін звинуватив Євросоюз в рекордній ціні на газ

Володимир Путін заявив, що в рекордних цінах на газ винна Єврокомісія. Зокрема він запевнив, що мовиться про "різкі необдумані дії" Євросоюзу.

Очільник Кремля також звинуватив Євросоюз в помилках. Про це Путін заявив під час відеонаради з питань розвитку енергетики 6 жовтня.

До теми В Угорщині звинуватили Єврокомісію через шалені ціни на газ

Услід за Угорщиною: Путін звинуватив ЄС у рекордних цінах на газ

Глава Кремля заявив, що наразі світова економіка відновлюється після коронавірусної кризи. Саме тому попит на енергоносії збільшується та ростуть ціни.

Глобальний енергетичний ринок не терпить суєти і хитань, інвестиційні плани тут мають довгостроковий характер. Тому різкі необдумані дії можуть привести і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів,

– заявив Путін.

Він також додав, що рішення Єврокомісії щодо згортання довгострокових контрактів на поставки газу та переорієнтація на біржову торгівлю паливом – помилкові.

"Сьогодні стало абсолютно очевидним, що ця політика є помилковою – помилковою, оскільки не враховує специфіки газового ринку через велику кількість факторів невизначеності. А в результаті зараз ціна на газ побила всі історичні рекорди: сьогодні вона вже наближається до двох тисяч доларів за тисячу кубометрів. Це більш ніж в десять разів більше від середньої ціни минулого року", – цинічно зазначив Путін.

До речі, 6 жовтня прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Єврокомісія частково винна в підвищенні ціни на блакитне паливо.

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