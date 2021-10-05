Після вечірки "слуг" у Трускавці: Арахамія прийшов у Раду з гіпсом

"Слуги народу" протягом 1 – 3 жовтня у Трускавці збирались на виїзне засідання. Після цього нардеп та глава фракції "Слуга народу" прийшов у Верховну Раду з гіпсом.

Мовиться про Давида Арахамія, який на вечірці "слуг" 3 жовтня був у ролі у ролі ді-джея. З гіпсом політика помітили у Верховній Раді 5 жовтня.

До теми Арахамія за барабанами й пультом діджея: як "слуги" запалювали на вечірці – відео

Арахамія прийшов у Раду з гіпсом на руці

Голова фракції "Слуга народу" травмував праву руку, після чого йому наклали гіпс,

– мовиться у повідомленні.

На фото видно, що нардеп ще й намагається тримати ручку в, ймовірно, поламаній руці.

Насправді невідомо, де отримав травму Арахамія – у Трускавці чи після поїздки.

Давид Арахамія, що був ді-джеєм на вечірці "слуг", травмував руку



Арахамія прийшов у Раду з рукою в гіпсі

До речі, перед цим Арахамія запевняв, що планує виступити на вечірці "слуг" у ролі ді-джея під псевдонімом David Braun.

3 жовтня нардеп відзначився за пультом ді-джея. На опублікованому відео було помітно, що коли політик виходив на сцену, деякі скандувала його ім'я. Далі нардеп грав на музичному інструменті.

Арахамія 3 жовтня за барабанами на вечірці "слуг": дивіться відео

Коротко про засідання "слуг" в Трускавці