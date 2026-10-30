Трамп може отримати бунт у власній партії: що зміниться після виборів

Проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада можуть створити Дональду Трампу проблеми навіть усередині власної партії. Незалежно від того, хто отримає більшість у новому складі парламенту, найближчі два місяці стануть непростим періодом для американського президента.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, чому республіканці можуть перестати беззаперечно підтримувати рішення Трампа ще до приходу демократів до влади в Конгресі. Він також припустив, якими методами президент намагатиметься зберегти вплив на однопартійців та як це позначиться на політичній ситуації у Вашингтоні.

Республіканці можуть вийти з-під контролю Трампа

Після голосування 3 листопада у США розпочнеться перехідний період, який триватиме до 3 січня, коли новообраний Конгрес офіційно отримає повноваження. До цього моменту законодавчі рішення ухвалюватимуть нинішні представники Палати представників і Сенату, зокрема ті, хто вже знатиме про свою поразку на виборах.

Для Дональда Трампа це створює незвичну політичну ситуацію. Республіканці, які втратять місця в Конгресі, більше не потребуватимуть підтримки президента для переобрання, хоча ще зможуть брати участь у голосуваннях та впливати на рішення Вашингтона.

Цього разу у нас "кульгавою качкою" буде Конгрес – Сенат і Палата представників. Вони мають піти 3 січня. Але тепер вони вже нікому не підзвітні, тепер вони вільні люди й можуть голосувати за совістю,

– пояснив Рашкін.

Американський оглядач припускає, що частина республіканських законодавців може скористатися цією свободою для перегляду власної позиції щодо президента. Адже до виборів відкрита незгода з Трампом могла коштувати їм політичної підтримки, а після втрати мандата такий чинник уже не матиме колишнього значення.

Результати голосування можуть змінити й очікування Кремля. Москва розраховує на подальші економічні домовленості з адміністрацією США, зокрема щодо постачання енергоносіїв та можливого послаблення санкцій. Проте навіть до зміни парламентської більшості Трампу може стати складніше забезпечувати підтримку рішень, які викликатимуть запитання серед американських законодавців.

Рашкін не виключає, що президент спробує втримати однопартійців від відкритого протистояння. Він припустив, що для цього можуть використовуватися не лише звичні політичні домовленості, а й значно жорсткіші методи впливу.

Трамп розраховує, що й надалі зможе їх залякувати. Цілком можливо, на особистому рівні, можливо, розслідуваннями, можливо, Proud Boys. Ніхто до кінця не знає, що тут відбувається. Ми краще зрозуміємо це, коли Трампа вже не буде в Білому домі,

– припустив громадський діяч.

Напруженість усередині адміністрації, на думку Рашкіна, помітна вже зараз. Він згадав Тодда Бланша, чия поведінка справляє на нього враження людини, яка перебуває під значним тиском. Водночас справжні механізми впливу на представників команди Трампа, як визнав оглядач, залишаються невідомими.

Після виборів почнеться боротьба за вплив у Конгресі

Демократи також готуються до можливих змін у Вашингтоні, хоча результати голосування ще невідомі. Рашкін звернув увагу на активність конгресмена Джеймі Раскіна, який заздалегідь сигналізує про майбутні перевірки рішень адміністрації та необхідність зберігати фінансові документи.

Якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників, із січня вони зможуть активніше використовувати парламентські слухання для контролю за Білим домом. Йдеться про отримання документів, виклик посадовців для свідчень під присягою та з'ясування обставин ухвалення рішень, які нині залишаються поза належним контролем законодавців.

Проте до 3 січня політична боротьба розгортатиметься всередині чинного Конгресу. Рашкін вважає, що зміна особистих перспектив окремих республіканців може вплинути на їхню готовність підтримувати адміністрацію, особливо якщо майбутня більшість уже демонструватиме намір перевіряти її діяльність.

Трамп, своєю чергою, намагається мобілізувати прихильників Республіканської партії через численні передвиборчі виступи. Оскільки президент особисто не балотується, його завдання полягає в тому, щоб переконати власний електорат прийти на дільниці заради інших кандидатів.

Він усіма способами намагається розбурхати натовп. Йому потрібно, щоб прихильники прийшли на вибори, тому що, коли Трампа немає у виборчому бюлетені, люди не приходять. І він намагається всім нагадати: зробіть вигляд, що я є у бюлетені. Тоді вони проголосують так, ніби він там,

– розповів Рашкін.

Оглядач звернув увагу, що значна частина виступів президента зводиться до емоційних заяв і особистих нападок, а не обговорення конкретних економічних програм. Такий спосіб агітації спрямований передусім на найвідданіших прихильників Трампа, тоді як невизначені виборці можуть оцінювати ситуацію за іншими критеріями.

Серед них залишаються економічні проблеми, зокрема подорожчання пального та витрати американських фермерів. Російський дизель, який Вашингтон розглядає як можливість для нової торговельної домовленості, за оцінкою Рашкіна, не здатний самостійно змінити становище американських споживачів.

Поведінка законодавців після 3 листопада залежатиме від того, наскільки переконливими будуть результати виборів для кожної партії. А вже з 3 січня можливе посилення парламентського контролю створить для адміністрації Трампа інші умови роботи, зокрема у питаннях економічних домовленостей із Росією та подальшої зовнішньої політики США.

Рашкін про боротьбу в Конгресі після 3 листопада: дивіться відео