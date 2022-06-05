Після вибухів у Києві: жителів Броварів закликають закрити вікна через їдкий дим

Російські загарбники атакували столицю України. Ворог випустив по Києву кілька ракет.

Сьогодні вночі майже на всій території України лунала повітряна тривога. Російські окупанти у звичному для себе стилі вирішили обстріляти Україну своїми ракетами, сподіваючись на темряву та елемент несподіванки.

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Дим у Броварах

Внаслідок атаки росіян у столиці пролунали два вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що ворожі снаряди впали у Дарницькому та Дніпровському районах, а на місцях події вже працюють усі служби.

Вибухи, які пролунали у Києві, було чутно й в Броварах, в до міста дійшов дим. Мер Броварів Ігор Сапожко порекомендував усім зачинити вікна та нагадав про важливість реагування на сигнал повітряної тривоги.