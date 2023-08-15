Росія кинула всі сили на захист Кримського мосту: у ВМС розповіли, чи працює перехід
Росія на тлі вибухів на Кримському мосту кидає все більше сил для охорони цього незаконного об'єкта. Окупанти "вигнали" в Чорне море майже все, що мають.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал. Кримський міст охороняють 13 – 15 кораблів і катерів.
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Автомобільна частина Кримського мосту працює у реверсному режимі
"Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна – три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість – сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13 − 15 одиниць", — сказав Плетенчук.
Він розповів, що через пошкодження автомобільна частина Кримського мосту зараз працює в реверсному режимі. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.
"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", — додав Плетенчук.
Що відомо про вибухи на Кримському мосту
- Від початку повномасштабного вторгнення Кримський міст щонайменше тричі зазнавав атак. Перша атака відбулася у жовтні 2022 року, внаслідок чого обвалилися прольоти.
- Друга атака на Кримський міст відбулася у липні 2023 року, через що на об'єкті було пошкоджено дорожнє полотно.
- Утретє Кримський міст атакували 12 серпня. Повідомлялося, що Кримський міст могли атакувати дронами або ракетами. Росія традиційно заявила про "успішну" роботу ППО, хоча в районі моста було видно сірий дим.
- Наразі росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст. Супутник показав, що роботи на мостовому переході тривають доволі повільно.