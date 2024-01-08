У Криму окупанти переставляють системи ППО після вдалих ударів ЗСУ, – Гуменюк

Після ефективних ударів України по об'єктах ворога у Криму, російське командування переставляє свої системи ППО.

Після ефективних ударів Сил оборони по військових об'єктах в Криму російське командування змушене змінювати пріоритети для розставлення своїх систем ППО. Про це під час брифінгу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Окупанти переглядають пріоритети для своєї ППО у Криму

Наталія Гуменюк розповіла, що ворог розгорнув потужну систему ППО на Кримському півострові. Однак це не завадило Силам оборони України завдавати потужних ударів.

Ворог усвідомлюючи, що у нього там накопичені чималі ресурси і майбутнє поповнення сил для тих підрозділів, які зараз задіяні в бойовій роботі вздовж лінії бойового зіткнення на материковій Україні, вони дійсно намагаються захищатися досить потужно. Але наша бойова робота була настільки результативною, що їм доводиться зараз вимірювати нові пріоритети для розстановки систем захисту з повітря,

– сказала Гуменюк.

Найголовніші для Росії об'єкти на окупованому півострові

Гуменюк зазначила, що Кримській міст у росіян є в пріоритеті захисту, оскільки це одна з основних з логістичних транспортних артерій.

Також під потужним захистом Севастопольська бухта, оскільки це логістика, пов'язана з завантаженням "Калібрів".

Крім цього, в окупованому Криму у росіян є ще два пріоритетних об'єкти – це майданчики для запуску "Шахедів": мис Чауда і неподалік Балаклави.

Крім того, на території тимчасово окупованого Криму ще досить багато об'єктів авіаційної інфраструктури, які ворог використовує для базування тактичної авіації й збереження певного майна.

Наталія Гуменюк наголосила, що роботи у Сил оборони багато і вона триває.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що Україні вдається успішно обходити російські системи ППО. Вони зазначили, що за останні кілька днів українські військові проводять ударну кампанію, атакуючи військові об'єкти на території окупованого Криму. До прикладу: