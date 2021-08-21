Після захоплення влади талібами: Штати заявили, що евакуювали 17 тисяч людей з Афганістану
Джерело:The Independent
Таліби захопили владу в країні 15 серпня й закликали іноземців покинути Афганістан. Преставники Пентагону підтвердили, що з того часу їм вдалось евакуювати орієнтовно 17 тисяч людей.
Ще кілька тисяч зуміли вивезти з кінця липня 2021 року. Про це повідомило видання з посиланням на представників Пентагону.
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Штати евакуювали з Афганістану 17 тисяч людей
Генерал Хенк Тейлор відповідає за логістику евакуації з Кабула. Він розповів, що з кінця липня загалом Штатам вдалось евакуювати з Афганістану 22 тисячі осіб.
З початку евакуації з 14 серпня ми вивезли близько 17 тисяч осіб,
– запевнив Тейлор.
Серед усіх евакуйованих було орієнтовно 2,5 тисячі американців. Видання "АР" повідомило, що через загрозу від бойовиків Штати змушені шукати інші способи евакуації людей до аеропорту Кабула. Групам американців разом з іншими цивільними надаватимуть інструкції, як діяти.
Коротко про евакуацію людей з аеропорту Кабула
- Коли талібан 15 серпня заявив, що захопив владу в країні, то люди масово рушили в аеропорт Кабула. Адже це єдиний спосіб покинути країну.
- Через це у аеропорту зчинився хаос – люди у тисняві гинули, намагаючись втиснутись у літаки. Ба більше, прив'язували себе до них та розбивались з висоти. Щоб відновити контроль за ситуацією, США збільшили кількість своїх військових.
- 20 серпня військові в аеропорту Кабула застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь у повітря. Таким чином вони намагались стримати натовп афганців.