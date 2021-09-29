Після заяви про український Крим: Ердоган приїхав до Путіна
29 вересня 2021 , 12:04Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Російський президент Володимир Путін та лідер Туреччини Реджеп Ердоган 29 вересня проведуть переговори. Її вважають найважливішими для політиків за останні роки.
Зустріч відбудеться у російському Сочі – через 18 місяців після останніх переговорів Путіна та Ердогана, які провели в Москві.
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На перемовинах Путін та Реджеп обговорять
- конфлікти у Сирії та Лівії;
- ситуацію на Південному Кавказі та в Україні;
- розширення експорту російського газу;
- можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400, попри невдоволення США.
Очікується, що Ердоган виступить із вимогою дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. Крім того, політики говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени 2020 року вели бойові дії.Довідка. Туреччина підтримала наступ Азербайджану. У результаті азербайджанська армія відвоювала частину Нагірного Карабаху та прилеглі райони, які Вірменія контролювала майже 30 років. Москва має договір про оборону з Вірменією, але підтримує тісні відносини з Азербайджаном.
Після перемир'я у Карабасі там створили спільний російсько-турецький військовий центр спостереження для контролю за припиненням вогню.
Реакція Кремля на слова Ердогана про Крим
- Слова президента Туреччини про те, що Крим український, викликали справжню істерику в Кремлі.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вважає, що "такі висловлювання напередодні візиту турецького президента до Росії залишають неприємний слід".
- Також через кілька днів після цієї заяви російський регулятор повідомив про виявлення в турецьких овочах і фруктах небезпечного вірусу.