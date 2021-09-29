Після заяви про український Крим: Ердоган приїхав до Путіна

Російський президент Володимир Путін та лідер Туреччини Реджеп Ердоган 29 вересня проведуть переговори. Її вважають найважливішими для політиків за останні роки.

Зустріч відбудеться у російському Сочі – через 18 місяців після останніх переговорів Путіна та Ердогана, які провели в Москві.

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На перемовинах Путін та Реджеп обговорять

конфлікти у Сирії та Лівії;

ситуацію на Південному Кавказі та в Україні;

розширення експорту російського газу;

можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400, попри невдоволення США.

нещодавно турецький лідер вкотре наголосив, що не визнає окупацію Росією Кримського півострова та запевнив у підтримці територіальної цілісності України. У Кремлі заявили, що висловлювання Ердогана щодо Криму не вплинуть на його приїзд до Росії.

Очікується, що Ердоган виступить із вимогою дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. Крім того, політики говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени 2020 року вели бойові дії.

Реакція Кремля на слова Ердогана про Крим

Слова президента Туреччини про те, що Крим український, викликали справжню істерику в Кремлі.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вважає, що "такі висловлювання напередодні візиту турецького президента до Росії залишають неприємний слід".

Також через кілька днів після цієї заяви російський регулятор повідомив про виявлення в турецьких овочах і фруктах небезпечного вірусу.

Туреччина підтримала наступ Азербайджану. У результаті азербайджанська армія відвоювала частину Нагірного Карабаху та прилеглі райони, які Вірменія контролювала майже 30 років. Москва має договір про оборону з Вірменією, але підтримує тісні відносини з Азербайджаном.Після перемир'я у Карабасі там створили спільний російсько-турецький військовий центр спостереження для контролю за припиненням вогню.