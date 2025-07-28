Після заяви Трампа Росія вбила 22 людей в Україні, серед них – вагітна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку з боку Росії 29 липня. Під російськими ударами були 73 українські міста та села, є поранені та жертви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Як Зеленський відреагував на атаку?

За його словами, після заяви Дональда Трампа про вбивства людей Росією противник знову атакував Україну, забравши життя 22 людей. Ще щонайменше 85 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілів.

О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки,

– написав він.

Також близько опівночі російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Там є багато загиблих, ще 43 людини постраждали, і серед них є важкопоранені.

"І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", – наголосив український президент.

Він наголосив, що уже давно мало б відбутися припинення вогню, якби Росія не відмовлялася. Тому, на його думку, Москва заслуговує на жорсткий, справедливий, а головне дієвий санкційний тиск.