Після зустрічі Байден і Путін проведуть окремі пресконференції

Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним проведе окрему пресконференцію. У Кремлі відповіли, що також підготують окремий брифінг.

Президенти не даватимуть спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Про це повідомили вже обидві сторони.

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Реакція Росія на бажання Байдена

На заяву Байдена про окремий брифінг відреагував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав це "практикою американського президента", пише телеграм-канал "Пул №3".

Як ми знаємо, президент США так само провів і у Великій Британії окрему пресконференцію. Вони не стали проводити спільну пресконференцію з Борисом Джонсоном. Тому і нам теж стало відомо, що Байден планує провести окремо,

– заявив Пєсков.

Він додав: "Президент Путін після закінчення переговорів так само вийде окремо на спілкування з пресою".

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