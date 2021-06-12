Після зустрічі Байден і Путін проведуть окремі пресконференції

Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним проведе окрему пресконференцію. У Кремлі відповіли, що також підготують окремий брифінг.
Президенти не даватимуть спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Про це повідомили вже обидві сторони.
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Реакція Росія на бажання Байдена
На заяву Байдена про окремий брифінг відреагував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав це "практикою американського президента", пише телеграм-канал "Пул №3".
Як ми знаємо, президент США так само провів і у Великій Британії окрему пресконференцію. Вони не стали проводити спільну пресконференцію з Борисом Джонсоном. Тому і нам теж стало відомо, що Байден планує провести окремо,
– заявив Пєсков.
Він додав: "Президент Путін після закінчення переговорів так само вийде окремо на спілкування з пресою".
Головне про зустріч президентів
- Ініціатором зустрічі став Байден. Він ще в квітні запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території.
- Сторони домовилися, що президенти розмовлятимуть 16 червня у знаменитій віллі La Grange в Женеві.
- У цей день місто посилено охоронятимуть. Місцевим мешканцям навіть рекомендують працювати дистанційно, адже деякі вулиці будуть перекриті для пішоходів.
- Серед тем, які обговорять президенти – безпекова ситуація в Україні, кібератаки, тощо.