Після зустрічі у Польщі: США пообіцяли Кулебі та Резнікову підтримувати Україну

26 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков зустрілися з американськими високопосадовцями у Польщі. Серед них був й держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Блінкен про допомогу Україні

Держсекретар заявив, що США будуть продовжувати надавати підтримку Україні. Йдеться про задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб. Блінкен також зазначив, що вже почався другий місяць повномасштабного військового вторгнення "президента Путіна" на територію України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з президентом Байденом його командою у Польщі заявив, що в США розуміють Росії, а такожнеобхідність відрізання для держави-агресора шляхів їх обходу.

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