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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Після заяв Кривицького про поліпшення бізнес-клімату на митниці Волині почали перевіряти вантажі

139 Читать новость на русском
Митниця
Митниця / genplanua.com

Останнім часом на Волинській митниці ДФС почастішали випадки проведення необґрунтованих митних оглядів вантажів.

Про це пише видання "Коментарі".

Таким чином, за інформацією видання, підприємців намагаються схилити до "співпраці" з митниками (мова йде про хабарі). При цьому, автор нагадує, що стаття 336 Митного кодексу України визначає форми митного контролю, здійснюються посадовими особами митного органу, одна з них - митний огляд, а ст.338 МКУ визначає вичерпні підстави і порядок його проведення.

ЗМІ пишуть, що 3 травня на п/п "Ягодин" Волинської митниці ДФС заїхав транспортний засіб д/н АМ6764ВК/АМ8678ХХ, з вантажем "інструменти", імпортер ТОВ "Олімпія ТК" (41565283). Було оформлено декларацію UA100150/2018/422076, в якій були відображені всі відомості про кількісно-вартісні характеристики переміщуваного через митний кордон вантажу. Згідно з інформацією, працівник митного органу запропонував підприємцю хабар, на що отримав категоричну відмову. Відзначається, що підприємець постійно здійснює переміщення вантажів через митний кордон України без застосування будь-яких схем ухилення від сплати митних платежів у повному обсязі. Після цього митник ініціював проведення митного огляду.

Огляд зазначеного вантажу тривав сім днів, з 03.05.18 по 10.05.18, в результаті чого було частково зіпсовано імпортований товар. Видання пише, що митники встановили відповідність вантажу товарно-супровідними документами. Таким чином можна зробити висновок, що перевірка була безпідставною, і тільки принесла збитки імпортеру.

ЗМІ нагадали, що раніше керівник Волинської митниці ДФС Віктор Кривицький заявив, що митниця працює згідно із законодавством, і всі дії посадових осіб націлені на створення сприятливого бізнес-клімату і пожвавлення товаропотоку.

Джерело: 24 Канал
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