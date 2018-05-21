Після заяв Кривицького про поліпшення бізнес-клімату на митниці Волині почали перевіряти вантажі
Останнім часом на Волинській митниці ДФС почастішали випадки проведення необґрунтованих митних оглядів вантажів.
Про це пише видання "Коментарі".
Таким чином, за інформацією видання, підприємців намагаються схилити до "співпраці" з митниками (мова йде про хабарі). При цьому, автор нагадує, що стаття 336 Митного кодексу України визначає форми митного контролю, здійснюються посадовими особами митного органу, одна з них - митний огляд, а ст.338 МКУ визначає вичерпні підстави і порядок його проведення.
ЗМІ пишуть, що 3 травня на п/п "Ягодин" Волинської митниці ДФС заїхав транспортний засіб д/н АМ6764ВК/АМ8678ХХ, з вантажем "інструменти", імпортер ТОВ "Олімпія ТК" (41565283). Було оформлено декларацію UA100150/2018/422076, в якій були відображені всі відомості про кількісно-вартісні характеристики переміщуваного через митний кордон вантажу. Згідно з інформацією, працівник митного органу запропонував підприємцю хабар, на що отримав категоричну відмову. Відзначається, що підприємець постійно здійснює переміщення вантажів через митний кордон України без застосування будь-яких схем ухилення від сплати митних платежів у повному обсязі. Після цього митник ініціював проведення митного огляду.
Огляд зазначеного вантажу тривав сім днів, з 03.05.18 по 10.05.18, в результаті чого було частково зіпсовано імпортований товар. Видання пише, що митники встановили відповідність вантажу товарно-супровідними документами. Таким чином можна зробити висновок, що перевірка була безпідставною, і тільки принесла збитки імпортеру.
ЗМІ нагадали, що раніше керівник Волинської митниці ДФС Віктор Кривицький заявив, що митниця працює згідно із законодавством, і всі дії посадових осіб націлені на створення сприятливого бізнес-клімату і пожвавлення товаропотоку.