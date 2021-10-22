У пістолеті Болдвіна був один бойовий патрон, – профспілка
Джерело:Variety
Профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв актор Алек Болдуїн був один бойовий патрон. Водночас правоохоронці цю інформацію наразі не підвердили.
Невідомо, як бойовий патрон опинився у пістолеті
Інформацію про тип патрона профспілка розіслала усім своїм членам. Водночас організація не вказала, яким чином він опинився у бутафорській зброї.
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Актор випадково вистрілив одним бойовим патроном на знімальному майданчику, поранивши оператора і режисера,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що у шерифа стверджують, що наразі рано робити висновок, який тип патрона був у зброї.
Що відомо про трагедію на знімальному майданчику
Нещасний випадок трапився під час зйомок фільму на ранчо Бонанза-Крік у Нью-Мексико. Алек Болдвін вистрілив з бутафорського пістолета й потрапив у 48-річного режисера Джоела Соуза та 42-річну операторку з України Галину Гатчінс. Жінку відправили вертольотом у лікарню. Однак, попри зусилля медиків вижити їй не вдалося.
Соуза перебував у важкому стані. Згодом стало відомо, що його виписали з медзакладу.
Додамо, що на фотографіях Болдвіна після трагедії видно, що він у розпачі. Зірка говорив з кимось телефоном, а на його очах були сльози. У своєму твітері актор написав, що його "серце розбите за чоловіка Галини, їхнього сина та всіх, хто знав та любив жінку". Болдвін запевнив, що співпрацює з правоохоронцями.
Наразі поліцейські проводять розслідування інциденту. Відомо, що актора допитали, а після того відпусти. Звинувачення наразі нікому не висунули.