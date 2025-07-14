Чому у Німеччини лишилися лише 6 Patriot, і куди вона поділа ще 3

На початок повномасштабного вторгнення Росії Німеччина мала у своєму розпорядженні 12 батарей систем протиповітряної оборони Patriot. Проте станом на зараз боєздатними залишаються лише шість.

Частину передавали Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Куди Німеччина поділа свої системи Patriot?

Три батареї було передано Україні – частково у співпраці з Нідерландами. Ще дві – орендовані Польщею. Одна постійно використовується для навчань або перебуває в ремонті, тому не рахується серед бойових. В результаті Німеччина має всього шість систем, які перебувають на бойовому чергуванні.

Історія з передачею батарей Польщі почалася ще у березні 2022 року, коли Німеччина тимчасово розгорнула два комплекси Patriot та свої винищувачі Eurofighter на території Польщі на тлі зростання загроз. Однак уже в липні вони були виведені. А в листопаді Берлін запропонував Варшаві офіційно взяти системи в оренду. Ця угода виявилася вигідною Німеччині, адже дозволила зекономити на обслуговуванні техніки.

У той час польська сторона закликала передати системи безпосередньо Україні, однак Берлін наполягав на необхідності узгодження такого кроку з НАТО. У грудні 2022 року Варшава все ж прийняла пропозицію, але очільник міноборони Польщі Маріуш Блащак тоді вкотре підкреслив, що краще рішення – посилити ними українське ППО.

Посилення української ППО цими комплексами таки сталося у квітні 2023 року. Фактично підготовка українських операторів системи почалася через кілька місяців після рішення Берліна щодо передачі двох батарей Patriot в оренду полякам. Тобто загалом рішення передавати Patriot до України, було прийнято майже одразу після здачі двох ЗРК в оренду.

Є припущення, що орендовані Польщею комплекси могли бути розміщені для охорони хабу в Жешуві, через який постачається допомога Україні. Це могло бути умовою для його функціонування.

Сьогоднішня заява Пісторіуса, ймовірно, спрямована на те, щоб пояснити громадськості та партнерам, чому Берлін наразі не може надати Україні більше систем Patriot.

Нагадаємо, під час свого інтерв'ю Пісторіус зазначив, що Берлін вже передав Україні три з дванадцяти наявних систем Patriot. Наразі у Німеччини залишилося лише шість. Водночас Німеччина хотіла б купити дві системи для України у США.