З ведучих – у Пентагон: хто такий Піт Гегсет та чому у США налякані через кандидата Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп активно готує нову команду, з якою буде працювати. Так, новим міністром оборони та очільником Пентагону може стати телеведучий Піт Гегсет.

Вибір Трампа шокував Вашингтон, адже він обрав людину, яка фактично не має досвіду в політиці, управлінні чи військовій справі. Що відомо про кандидата в міністри оборони та очільника Пентагону Піта Гегсета, що він говорив про Україну та чому у США шоковані цією кандидатурою – розповідає 24 Канал.

До теми Америка шокована․ Кому Трамп віддає ключові посади в США та як вони ставляться до України

Хто такий Піт Гегсет

Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social 12 листопада повідомив, що обрав на посаду міністра оборони Піта Гегсета. Якщо цю кандидатуру підтримають у конгресі, то Гегсет замінить чинного главу Пентагону Ллойда Остіна після інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року.

Піт – це людина з характером, розумна і справжній патріот Америки. З Пітом на чолі, вороги Америки мають знати – наша армія знову стане великою, а Америка ніколи не здасться,

– написав Трамп про свого кандидата.

Піт Гегсет – 44-річний американський телеведучий телеканалу Fox News. З 2014 року він був політичним коментатором. Телеведучий – уродженець Міннеаполіса, штат Міннесота.



Піт Гегсет / Фото Getty Images

Освіту Гегсет отримав у Принстонському університеті, де здобув ступінь бакалавра гуманітарних наук, а після – у Гарвардському, де здобув ступінь магістра державної політики, член Ліги Плюща. З часів студентства він брав участь у консервативній та республіканській політиці, проте ніколи не обіймав посад в уряді.

Свою кар'єру Піт Гегсет почав будувати у 2003 році, коли почав працювати у компанії Bear Stearns (до 2008 року ця компанія була одним із найбільших інвестиційних банків і гравців на фінансових ринках світу). Там Гегсет обіймав посаду аналітика ринків акціонерного капіталу.

Разом з тим, Гегсет почав і військову кар'єру. Спочатку він став піхотним офіцером Національній гвардії Міннесоти. Вже у 2004 році його викликали на військово-морську базу Гуантанамо, де він служив командиром піхотного взводу та охороняв в'язницю. Після цієї служби його нагородили Похвальною медаллю армії.

Після Гуантамо Гегсет добровільно пішов служити в Ірак – Багдад і Самарру. Там він обіймав посаду командира піхотного взводу, а пізніше в Самаррі – посаду офіцера військово-цивільної адміністрації. За час перебування в Іраку Гегсет був нагороджений Бронзовою Зіркою, Значком бойового піхотинця і другою Похвальною медаллю армії.

У 2012 році Гегсет опинився на службі в Афганістані. Він виконував обов'язки старшого інструктора з боротьби з повстанцями в Центрі підготовки з боротьби з повстанцями в Кабулі.

У 2014 році, як ми вже писали раніше, Гегсет почав працювати на телеканалі Fox News, де вів різні шоу та був політичним коментатором. Нині Гегсет живе у Теннессі, має дружину Дженні, з якою виховує 7 дітей.

Як Гегсет познайомився з Трампом

Оскільки канал Fox News – лояльний до республіканців, то Трамп був частим гостем на їхніх шоу. Журналісти АР пишуть, що саме завдяки телешоу Трамп та Гегсет порозумілися, а з часом – почали товаришувати. Їхня дружба виявилася настільки міцною, що під час першого президентського терміну, у 2016 році, Гегсет служив неофіційним радником Трампа. Як пишуть у відкритих джерелах, саме він переконав Трампа помилувати 3 американських солдатів, звинувачених або засуджених за воєнні злочини, пов'язані з розстрілом некомбатантів в Іраку.

Загалом, Гегсет – прихильник Трампа. Він постійно захищав його суперечливі заяви про НАТО чи війну в Україні.



Піт Гегсет і Дональд Трамп під час одного з інтерв'ю / Скриншот з відео

Що говорив Гегсет про Україну

На своїх сторінках Піт Гегсет немає заяв щодо війни в Україні. Найвідоміший свій коментар телеведучий дав у лютому 2022 року, коли Владімір Путін почав вторгнення.

Так, в ефірі Fox News Гегсет сказав, що події в Україні мають важливе значення. Втім, телеведучий швидко змінив фокус, перевівши тему на проблеми США.

Те, що відбувається в Україні, важливо. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу у своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу у своїй кишені якість життя пересічних американців знизилася,

– говорив Гегсет про початок війни Росії проти України.

У перші тижні повномасштабної війни Гегсет називав Путіна воєнним злочинцем, виступав за пришвидшення надання допомоги Україні та критикував Байдена за повільні рішення.

Тоді ж Гегсет розкритикував європейські країни, які, на його думку, є "застарілими, позбавленими озброєння, під загрозою вторгнення та безсилими", похвалив дії Китаю, який має "повний спектр довгострокового бачення". Але разом з тим, важливо наголосити, що Гегсет не хоче, щоб США глибше долучались до війни проти Росії. В одному з шоу телеведучий наголошував: "Якщо Україна зможе захистити себе… чудово, але я не хочу, щоб американське втручання заходило глибоко в Європу і змушувало Путіна відчувати себе загнаним у кут".

Одного разу Гегсет навіть вилаявся на адресу російського диктатора.

"Це війна Путіна, дайте мені моє лайно", – сказав Гегсет.

Втім, наразі точна позиція Гегсета щодо України та війни, яку розв'язала Росія, залишається невідомою. Після виступів у лютому 2022 року телеведучий не робив заяв щодо цього.

Як у США реагують на кандидатуру Гегсета

Кандидатура Піта Гегсета на пост міністра оборони США та очільника Пентагону шокувала та налякала Вашингтон. Хоча телеведучий і брав участь у діяльності консервативних громадських організацій, таких як Vets For Freedom, де захищали інтереси ветеранів Ірану та Афганістану, та Concerned Veterans for America, проте він не має жодного політичного чи управлінського досвіду.

Так, низка чинних і колишніх посадовців Пентагону стурбовані, а деякі – справді налякані через можливе призначення Гегсета. Головною причиною є його недосвідченість у керуванні великими структурами.

Ви б довірили йому керувати Walmart (американська мережа супермаркетів – 24 Канал)? Адже саме стільки у нас співробітників,

– сказав один з експосадовців Пентагону в коментарі Politico.

Інший експосадовець наголосив, що Гегсет – "лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді". Співрозмовники Politico зауважують, що робота у міністерстві оборони США – дуже серйозна, а якщо її очолить людина-виконавець, яка "лише говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії", то це може стати справжньою катастрофою.

Крім того, політики акцентують, що Пентагон – це система, яка підтримує і національну безпеку по всьому світу. Нині ж можливе призначення Гегсета коментують стримано. Частина посадовців сподівається, що вже колишній телеведучий, який, до слова, звільнився у день, коли Трамп вирішив висунути його на посаду, змінить підхід до питань національної безпеки, коли отримає доступ до секретних матеріалів.