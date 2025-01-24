У США обирають міністра оборони: ним може стати скандальний Піт Гегсет – репортаж з Вашингтона

Кандидат на посаду глави Пентагона від команди Дональда Трампа проходить етап обговорення. Особа Піта Гегсета є доволі дискусійною, зважаючи на його насичене минуле та особливості характеру.

Журналістка та ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що саме до кандидатури Піта Гегсета було звернено найбільше уваги. Зокрема він добре відомий тим, що працював ведучим на каналі Fox News.

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Що відомо про можливого очільника Пентагону

Гегсет є 44-річним ветераном американської армії, бойовим офіцером Національної гвардії і колишнім ведучим. Попри це у Сполучених Штатах обговорюють інші деталі його минулого.

Зокрема стало відомо, що Гегсет виплатив 50 тисяч доларів жінці, яка звинувачувала його у сексуальному домаганні. Про це кандидат на пост глави Пентагону повідомив у письмовому листуванні зі Збройним комітетом сенату, відповідаючи на запитання сенаторки від штату Массачусетс.

Він розповів про те, що гроші виплатив у межах мирної угоди, яка передбачає пункт про конфіденційність, хоча самі звинувачення у сексуальному насильстві категорично відкинув,

– розповіла Андріана Кучер.

За даними поліцейського звіту, який опинився в розпорядженні журналістів CNN, постраждала повідомила, що Гегсет заблокував її вихід з готельного номера, відібрав телефон і вчинив насильницькі дії попри її неодноразові відмови.

Сам Гегсет наполягав на тому, що зустрічі відбувалися за взаємною згодою і він неодноразово нібито пересвідчився, що жінка була "задоволена тим, що сталося". Укладання угоди він пояснив тим, що не хотів плямувати свою кар'єру ведучого. Зрештою, інцидент стався у 2017 році, а компенсація була виплачена значно пізніше.

Які є аргументи за та проти

Крім секуального скандалу, Гегсета звинувачують у нецільовому використанні коштів на комерційну організацію, яку він очолював, у грубому ставленні й висловлюванні до підлеглих жінок, а також в надмірному вживанні алкоголю.

Саме це є ключовими аргументами, які висловлюють проти погодження Піта Гегсет на кандидатуру очільника міністра оборони Сполучених Штатів.

Чи цей чоловік саме той, кого ви хочете почути телефоном о 2 годині ночі під час кризи? Чи цього чоловіка із нескінченним списком звинувачень у жорстокому поводженні, приниженні та домаганнях, ви хочете бачити на чолі наших чоловіків та жінок під час битви? Піт Гегсет довів, що йому бракує необхідних моральних якостей та розсудливості,

– сказав лідер демократів у сенаті Чак Шумера.

Зрозуміло, що ці звинувачення стосуються більше його особистих якостей. Щодо професійного досвіду, застережень особливо не чути. Про це говорять і республіканці, які здебільшого підтримують кандидатуру Гегсета.

Піт Гегсет – це саме та людина, яка реформує Пентагон і втілить бачення президента Трампа про мир через силу. Це саме той тип лідера, який потрібен Пентагону в умовах загострення безпекової ситуації в усьому світі,

– зазначив сенатор-республіканець Білл Гагерті.

Ніхто не може заперечити, що Піт Гегсет є бойовим офіцером, він служив в Іраці та Афганістані. Там був нагороджений медалями за виявлений героїзм на полі бою.

Враховуючи всі деталі його минулого, йдуть дуже жваві дискусії в сенаті. Демократи вдаються до практики затягування голосування довгими дебатами і дискусіями. Саме голосування відбудеться ближче до 21 години за Вашингтонським часом.

Які кандидатури вже затвердили

Днем раніше, 24 січня, у сенаті відбувалося процедурне голосування. Тоді Піт Гегсет зміг набрати 51 голос "за" та 49 "проти". Це співвідношення показує, що остаточне голосування буде напруженим.

Безумовно, це дуже важливе призначення в американському уряді. Очільник Пентагону впливатиме на подальшу підтримку України. Гегсет уже заявляв, що усвідомлює ризики, які стоять і, “розуміє, хто тут погані хлопці, а хто хороші",

Якщо кандидатуру Гегсета підтримають, він стане третім представником команди Дональда Трампа, якого затвердив сенат. Перед тим відбулося голосування за главу ЦРУ. Ним став Джон Реткліфф,

– підкреслила Андріана Кучер.

Він заявляв, що Росія не може становити загрозу для Сполучених Штатів в економічному плані, бо економіка країни-агресорки менша. ніж економіка його рідного штату Техас. Але при цьому говорив, що є ризик втягування Сполучених Штатів у ядерну війну з Росією.

А першим кандидатом нової американської адміністрації, який зміг отримати погодження в сенаті, став Марко Рубіо. Відтепер це новий держсекретар Сполучених Штатів. У своїх заявах він зазначав, що закінчення війни в Україні буде офіційною політикою Америки.