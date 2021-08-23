Питання Криму об'єднало весь зал Верховної Ради
Джерело:24 канал
На урочистому засіданні Верховної Ради питання Криму об'єднало весь зал. Коли лунала промова про окупований півострів, ледь не всі парламентарі вийшли до трибуни.
У цей час в Раді виступав нардеп від "Голосу" Рустем Умеров. До слова, лише фракція "Опозиційної платформи – За життя" з'явилась не у повному складі.
До теми Рада зібралась на позачергову сесію за участі міжнародних гостей
Сигнал для світу
Політик подякував міжнародним партнерам за участь у саміті Кримської платформи.
Ми показали, що ми як держава будемо боронити нашу територію. Будемо битись на правовому полі, політичному полі, дипломатичному полі,
– сказав депутат.
Політик звернув увагу, що на засіданні присутні члени Меджлісу, тож їм поаплодували у залі. Умеров наголосив, що це сигнал для світу про сильну Україну, яка обов'язково буде частиною Євросоюзу та НАТО.
Зауважимо, що на засідання Ради прибули іноземні гості. Наприклад, Мілош Вистріч – президент Сенату парламенту Чехії, Андреас Ебі – глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації, парламентські делегації США, Грузії, Литви, Латвії.
Перший саміт Кримської платформи: коротко
- Перший саміт Кримської платформи в Україні відбувся 23 серпня. На захід приїхали понад 40 країн.
- Члени саміту підписали декларацію. У ній мовиться, що країни засуджують окупацію Криму, а також переслідування людей на території півострова.
- Окремо зазначили, якщо Росія продовжить свою агресію, країни мають розглянути додаткові санкції.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.