Питання національних інтересів, – Резніков обіцяє жорстко карати за допомогу мігрантам

Олексій Резніков звернувся до українців, які планують заробляти гроші на допомозі у перетині кордону незаконними мігрантами. Глава Міноборони запевнив, що за це вони "відповідатимуть серйозно".

Резніков заявив, що мовиться про національну безпеку та інтереси. Відповідну заяву він зробив 14 листопада на брифінгу після наради РНБО в Луцьку.

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Резніков заявив, що ділки "відповідатимуть серйозно за законом"

Міністр оборони заявив, що хотів би попередити "тих ділків, які живуть в 5 областях України, які межують з Білоруссю і які планують заробляти гроші на допомозі у перетині кордону незаконними мігрантами".

Це буде проти національної безпеки України. Це питання національних інтересів. Хто буде надавати таку допомогу за гроші і продавати країну – буде відповідати досить серйозно за законом,

– запевнив Резніков.

Він також пояснив, що "вже є оперативна інформація про те, хто планує заробляти на цьому криваві гроші".

До речі, глава СБУ Іван Баканов заявив, що події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни. Саме тому відомство "вживає весь комплекс заходів", щоб унеможливити подібний сценарій в Україні, хоча він "наразі малоймовірний".

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