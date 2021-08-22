Питання – чи вони витримають, – Зеленський про долю монобільшості

Президент Володимир Зеленський вважає, що у роботі нардепа потрібна сталева витримка – перед великими спокусами. Щодо монобільшості, з якою "Слуга народа" зайшла у Верховну Раду, то саме від цього залежатиме ефективність її роботи.

Про свою думку щодо ефективності роботи парламенту Зеленський розповів в інтерв'ю на одному з українських телеканалів. Він наголосив, що про особисті амбіції мовитись не повинно.

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Потрібно бути сталевою людиною, – Зеленський

Тут не може бути ніякої особистої амбіції, свого "я". Потрібно бути сталевою людиною з великою витримкою: велика спокуса, великі гроші. І знаєте, це не так просто. І далі питання до монобільшості: вони це витримають чи ні?

– зауважив президент.

Якщо монобільшість витримає, додав Зеленський, то парламент працюватиме ефективно. Таким чином буде можливе проведення головних реформ. Проте президент нагадав, що в партію запрошував людей з відкритими дверима.

Є двері і на вхід, і на вихід, – президент

"Але хочу ще раз сказати, що, у моєму розумінні, відкриті двері є не тільки на вхід, але і на вихід. І це стосується і чиновників, і депутатів",– пояснив глава держави.

Зеленський назвав уряд Шмигаля технократами

Зазначимо, що президент повідомив, що в українському уряді працюють не політики, а технократи. Головне завдання міністрів – побудувати державу. Роботу чинного Кабміну Зеленський назвав "початком ідеального еволюційного уряду".

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