Питання життя та смерті, – Єрмак про те, чи готова Україна до членства у НАТО

У Зеленського заявили, що Україна готова стати членом Північноатлантичного Альянсу. Ба більше, вступ нашої держави у НАТО там назвали "питанням життя та смерті".

Про це сказав Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Таку заяву він зробив, спілкуючись з Джоном Гербстом – американським дипломатом та директором Євразійського центру Atlantic Council.

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Україна хоче від Альянсу конкретних вимог

Глава ОП запевнив Гербста, що Україна абсолютно готова до членства у Північноатлантичному Альянсі. Наразі офіційний Київ очікує почути чіткі вимоги для вступу в НАТО.

Хочу повторити, що сьогодні це – питання життя та смерті,

– наголосив Єрмак.

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