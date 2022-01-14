Питання життя та смерті, – Єрмак про те, чи готова Україна до членства у НАТО
14 січня 2022 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:Atlantic Council
У Зеленського заявили, що Україна готова стати членом Північноатлантичного Альянсу. Ба більше, вступ нашої держави у НАТО там назвали "питанням життя та смерті".
Про це сказав Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Таку заяву він зробив, спілкуючись з Джоном Гербстом – американським дипломатом та директором Євразійського центру Atlantic Council.
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Україна хоче від Альянсу конкретних вимог
Глава ОП запевнив Гербста, що Україна абсолютно готова до членства у Північноатлантичному Альянсі. Наразі офіційний Київ очікує почути чіткі вимоги для вступу в НАТО.
Хочу повторити, що сьогодні це – питання життя та смерті,
– наголосив Єрмак.
Україна й потенційне членство у НАТО: актуально
- Генсек НАТО наголосив, що організація вже давно вирішила прийняти Україну та Грузію у свої лави, ще у 2008 році. Наразі питання – лише у термінах. У Держдепі США раніше пояснили, що "для цього ще потрібен час".
- Втім, як пише видання The New York Times, країни-члени НАТО досі не вирішили, чи вступ України буде для них вигідним. Саме тому, стверджують журналісти, у найближчому майбутньому сподіватися на це не варто.
- Натомість у Москві бідкаються, що Альянс "заманює у свої ряди" Україну. Росія намагається домогтися від НАТО гарантій щодо нерозширення на схід. Втім, у цьому питанні організація відмовилася йти на компроміси.
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