Питанням Калінінграда росія намагається відвернути увагу від України, – литовський політолог

Стосовно Калінінграда лунало і продовжує лунати чимало погроз із росії до Литви та Польщі. Тому цю загрозу потрібно розглядати дуже серйозно.

Про це 24 каналу розповів політолог та керівник офісу Freedom House в Литві Відос Юрконіс. Він також зазначив, що не дивлячись на те, що у Європі доволі складно приймати єдині рішення, межу довіри до кремля вже пройдено і немає проблем.

Читайте також Гелікоптери Литви супроводжують російські потяги, які йдуть до Калінінграда, – ЗМІ

"Всі розуміють, хто є агресором і військова загроза нікуди не зникла. Розмови влади Калінінграда про те, що вони вже вичерпали всі квоти на транзит певних продуктів, це не є щось інше, як спроби відвернути увагу від основного", – пояснює Відос Юрконіс.

Основне – це безсумнівно Україна, зерно та поставка зброї і фінансова допомога для України. Ефективність тиску кремля вкрай низька, тому не потрібно перейматися,

– каже він.

Детальніше про ситуацію довкола Калінінграда: дивіться відео

Суперечки Литви та росії

Литва обмежила для росії транзит до Калінінграда російських товарів.

Після цього представниця російського міністерства закордонних справ марія захарова заявила, що кремль "завершив підготовку своєї відповіді на блокаду Калінінграда". Мовляв, якщо товари не почнуть пропускати, то росія "запровадить жорсткі заходи проти Литви та ЄС"

Політологи вважають, що кремль хоче завдати удару по Литві.

Засновник телеграм-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько зазначив, що незабаром можна чекати на чергові некрасиві кроки стосовно Литви і з боку лукашенка – поплічника путіна.