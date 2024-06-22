Зокрема, радник з національної безпеки Чанг Хо Джин зазначив про намір переглянути питання поставок зброї до України. Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко в етері 24 Каналу пояснила, чи справді Південна Корея здатна піти на такий крок.

Дивіться також Саміт миру 2․0: чи залучать Росію до переговорів і чи вдалося переконати Глобальний Південь

Що вплине на рішення Північної Кореї про допомогу Україні

На тлі того, як Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжну співпрацю, Північна Корея вирішила переглянути питання постачання летальної зброї до України. Владіміру Путіну це, звісно, не сподобалося, тож він взявся погрожувати Північній Кореї "серйозними наслідками".

Треба врахувати два ключових фактори, які впливають на поставки озброєння від Південної Кореї. Насамперед у парламенті країни більшість займає опозиційна демократична партія "Тобуро". Вона має протилежні погляди щодо російсько-української війни, не підтримуючи чинну політику президента Юн Сок Йоль. Демократи вважають, що наша війна – десь далеко, а політика Юн Сок Йоля – це спроба втягнути Південну Корею у чужу війну,

– пояснила Аліна Гриценко.

З огляду на перевагу партії "Тобуро", будь-яким ініціативам щодо постачання Україні озброєння демократи чинитимуть опір. Є й інший важливий фактор у цьому питанні.

"Рейтинг президента є нестабільним та не дуже високим, бо Юн Сок Йоль ухвалює правильні для Північної Кореї, але непопулярні серед населення рішення. Наприклад, це й зближення з Японією", – зауважила Гриценко.

Тож ухвалення тих чи інших рішень, зокрема й про військову допомогу Україні, залежать також від настроїв у суспільстві.

Ми можемо розраховувати на допомогу від Південної Кореї, але вона буде нескоро та у невеликих обсягах, тому вона не змінить суттєво ситуацію на полі бою. Але Путін справді прорахувався, не очікував, що у цю гру можна грати вдвох,

– додала Гриценко.

Нагадаємо, що угода, яку підписав Владімір Путін та Кім Чен Ин зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них. Зокрема, мовиться і про збройну допомогу.