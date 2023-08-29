У 8 разів більша сума, аніж цьогоріч: Сеул оголосив рекордну допомогу для України

Західні держави продовжують стояти на боці правди та допомагати Україні. Зокрема, Південна Корея планує виділити наступного року у 8 разів більшу суму фінансової підтримки нашої країни, аніж цьогоріч.

У вівторок, 29 серпня, стало відомо, що Південна Корея у 2024 році планує надати Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон. Зазначимо, що це близько 394 мільйони доларів.

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Допомога Україні від Сеулу

Як пишуть аналітики, у цьому, 2023 році Південна Корея допомогала нашій державі на суму, що у 8 разів менша, аніж буде в наступному році.

Зокрема, майбутній пакет допомоги включає:

130 мільярдів вон на відновлення;

260 мільярдів на гуманітарну допомогу.

До того ж Сеул планує виділити міжнародним організаціям 130 мільярдів вон. Вони, зокрема, допомагають Україні

У липні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголошував, що його країна забезпечить "великий масштаб військових поставок" у 2023 році, не повідомляючи більше деталей,

– нагадали у виданні Reuters.

Як світ підтримує ЗСУ

Міжнародні аналітики переконані, що у США зростає підтримка ідеї стосовно надання нашій державі касетних боєприпасів для реактивної артилерії.

Власне, йдеться про снаряди M26, що містять кілька підривних або підроздільних зарядів. Їх називають субмуніціями та вони розсипаються по широкій площі під час вибуху.

Окрім того, такі країни як Данія, Нідерланди та Норвегія після довгих місяців переговорного процесу оголосили про передачу Україні літаків F-16. Безумовно, це можна назвати історичним рішенням.

Такі багатоцільові винищувачі будуть надзвичайно корисними для Повітряних сил під час контрнаступальних операцій та захисту неба від російських повітряних цілей.

Водночас на порядку денному питання збільшення коаліції держав, які готові були б нам надати відповідні літаки, а також ракети до них. Зокрема, йдеться про ракети AGM-158 JASSM, на думку експертів.

Станом на 29 серпня 1 долар – це 1320,9600 корейських вон.