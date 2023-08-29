У 8 разів більша сума, аніж цьогоріч: Сеул оголосив рекордну допомогу для України
Джерело:Reuters
Західні держави продовжують стояти на боці правди та допомагати Україні. Зокрема, Південна Корея планує виділити наступного року у 8 разів більшу суму фінансової підтримки нашої країни, аніж цьогоріч.
У вівторок, 29 серпня, стало відомо, що Південна Корея у 2024 році планує надати Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон. Зазначимо, що це близько 394 мільйони доларів.
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Допомога Україні від Сеулу
Як пишуть аналітики, у цьому, 2023 році Південна Корея допомогала нашій державі на суму, що у 8 разів менша, аніж буде в наступному році.
Зокрема, майбутній пакет допомоги включає:
- 130 мільярдів вон на відновлення;
- 260 мільярдів на гуманітарну допомогу.
До того ж Сеул планує виділити міжнародним організаціям 130 мільярдів вон. Вони, зокрема, допомагають Україні
У липні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголошував, що його країна забезпечить "великий масштаб військових поставок" у 2023 році, не повідомляючи більше деталей,
– нагадали у виданні Reuters.
Як світ підтримує ЗСУ
- Міжнародні аналітики переконані, що у США зростає підтримка ідеї стосовно надання нашій державі касетних боєприпасів для реактивної артилерії.
- Власне, йдеться про снаряди M26, що містять кілька підривних або підроздільних зарядів. Їх називають субмуніціями та вони розсипаються по широкій площі під час вибуху.
- Окрім того, такі країни як Данія, Нідерланди та Норвегія після довгих місяців переговорного процесу оголосили про передачу Україні літаків F-16. Безумовно, це можна назвати історичним рішенням.
- Такі багатоцільові винищувачі будуть надзвичайно корисними для Повітряних сил під час контрнаступальних операцій та захисту неба від російських повітряних цілей.
- Водночас на порядку денному питання збільшення коаліції держав, які готові були б нам надати відповідні літаки, а також ракети до них. Зокрема, йдеться про ракети AGM-158 JASSM, на думку експертів.