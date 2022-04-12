На південних рубежах ЗСУ знищили 12 росіян і 11 одиниць техніки

На півдні України українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами. У важких боях наші герої звільняють українські міста та відтісняють ворога.

На півдні України ще існує велика небезпека ракетних атак по об'єктах інфраструктури. Ворог намагається покращити свої позиції та зберегти контроль над кордоном Миколаївської та Херсонської областей. Задум росіянам не вдається – наші герої впевнено утримують відбиті території.

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Ліквідація окупантів та техніки

Впродовж доби наші захисники знищили 12 окупантів. Також до втрат ворога додалося 11 одиниць бойової техніки: 3 безпілотники, 2 самохідні артилерійські установки, "Град" та автомобільна техніка.

Окрім того, ЗСУ вдалося знищити ворожий польовий склад боєприпасів.

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