На Південноукраїнській АЕС не працюють 2 енергоблоки
Джерело:Ірина Плетньова
На Південноукраїнській атомній електростанції наразі не працюють два енергоблоки. Через це в Умані критична ситуація зі світлом.
Через російські ракетні обстріли 23 листопада Південноукраїнську АЕС відключили. Наразі 2 енергоблоки не працюють. Через це в Умані Черкаської області проблеми зі світлом, повідомила мер Ірина Плетньова.
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В Умані критична ситуація з постачанням електроенергії
Плетньова наголосила, що Південноукраїнська АЕС постачала електроенергію до Умані. Тож наразі у місті критична ситуація зі світлом.
Мер Умані також зазначила, що наразі жодні графіки у місті не діють, а критична інфраструктура заживлена лише частково. Однак, енергетики працюють 24 на 7, аби покращити ситуацію.
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"Пункти незламності" в Умані
За словами міської голови, наразі в Умані працюють 18 "Пунктів незламності". Місцеві жителі можуть звернутися за адресами:
- Кизила, 2;
- Кизила, 8;
- Незалежності, 11;
- Незалежності, 5;
- Небесної Сотні, 13;
- Садова, 9;
- Садова, 7;
- Республіканська, 1;
- Мічуріна, 7;
- Котляревського, 23а;
- Незалежності, 69/20;
- Центральна, 9,(село Полянецьке);
- Миколи Хвильового, 17;
- Інтернаціональна, 77;
- Київська, 21;
- Короленка, 24;
- Набережна, 6;
- Європейська, 76;
- Гонти, 3.
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