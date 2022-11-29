На Південноукраїнській АЕС не працюють 2 енергоблоки

На Південноукраїнській атомній електростанції наразі не працюють два енергоблоки. Через це в Умані критична ситуація зі світлом.

Через російські ракетні обстріли 23 листопада Південноукраїнську АЕС відключили. Наразі 2 енергоблоки не працюють. Через це в Умані Черкаської області проблеми зі світлом, повідомила мер Ірина Плетньова.

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В Умані критична ситуація з постачанням електроенергії

Плетньова наголосила, що Південноукраїнська АЕС постачала електроенергію до Умані. Тож наразі у місті критична ситуація зі світлом.

Мер Умані також зазначила, що наразі жодні графіки у місті не діють, а критична інфраструктура заживлена лише частково. Однак, енергетики працюють 24 на 7, аби покращити ситуацію.

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"Пункти незламності" в Умані

За словами міської голови, наразі в Умані працюють 18 "Пунктів незламності". Місцеві жителі можуть звернутися за адресами:

Кизила, 2;

Кизила, 8;

Незалежності, 11;

Незалежності, 5;

Небесної Сотні, 13;

Садова, 9;

Садова, 7;

Республіканська, 1;

Мічуріна, 7;

Котляревського, 23а;

Незалежності, 69/20;

Центральна, 9,(село Полянецьке);

Миколи Хвильового, 17;

Інтернаціональна, 77;

Київська, 21;

Короленка, 24;

Набережна, 6;

Європейська, 76;

Гонти, 3.

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