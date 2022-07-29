На Півдні авіація ЗСУ 7 разів ударила по ворогу: ліквідовані десятки окупантів та 4 склади

Бійці ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. 28 липня українська авіація 7 разів вдарила по ворожих позиціях.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – складна, але її розвиток перебуває під контролем сил оборони. Російські окупанти продовжують бойові дії на зайнятих рубежах оборони.

Водночас вони не можуть створювати нові ударні угруповання, адже скуті діями українських захисників. Тож контрбатарейна боротьба триває.

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Бійці ЗСУ завдали ворогу чергових втрат

Українські захисники 28 липня завдали двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускинського. Так, вони зупинили висування ворожої ротної тактичної групи, яка повинна була контратакувати в напрямку Білогірки.

Своєю чергою, українська авіація завдала 7 ударів по ворожих позиціях:

4 – по опорних пунктах росіян,

3 – по зосередженню сили та техніки.

Загалом за добу бійці ракетно-артилерійських підрозділів на Півдні спопелили:

36 окупантів,

3 танки,

3 гаубиці "Мста-Б",

радіолокаційну станцію "Зоопарк-1",

4 одиниці броньованої техніки,

7️ одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищили ще 4️ ворожі склади боєприпасів.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росії в Україні

Від початку повномасштабної війни російська армія зазнає нищівних втрат в Україні. Станом на ранок 28 липня наші захисники вже ліквідували орієнтовно 40,23 тисячі окупантів.

Окрім цього, росія стрімко втрачає свою техніку, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Бійці ЗСУ знищили:

1742 танки,

3979 бойових броньованих машин,

894 артилерійські системи,

258 РСЗВ,

117 засобів ППО,

222 літаки,

190 гелікоптерів,

729 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

75 одиниць спеціальної техніки.

Зауважте, що ці дані – неточні, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії. Тож росія могла втратити набагато більше.

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