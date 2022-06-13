На півдні Білорусі підозріла "інспекція" занедбаного полку, де раніше могла бути ядерна зброя

На півдні Білорусі зафіксували підозрілу активність із "інспекцією" занедбаного 369-го ракетного полку. Раніше там могла бути ядерна зброя.

12 червня близько 16:00 моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала приліт вертольота Мі-8 ВПС РБ у район Черетянки, що в Гомельській області.

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Біля цього населеного пункту з 1959 по 1996 рік дислокувався полк ракетних військ стратегічного призначення - 369-й гвардійський ракетний полк (військова частина 42691), під позивним "Сад".

Вже 12 червня в районі 14:20 гелікоптер Мі-8 ВПС РБ вилетів з аеродрому в Мачулищах на територію колишньої військової частини 41738 біля села Волма (Смолевичський район, Мінська область), де розміщений так званий "Майданчик 400. Купол" — командний центр білоруського угруповання російських збройних сил.

О 14:50 цей же гелікоптер вилетів з "Купола" у напрямку села Черетянка, де і перебуває занедбаний 369-й полк, а в районі 17:00 повернувся з Черетянки до Мачулищ.

У цьому ракетному полку могли зберігати ядерні ракети

В інтернеті можна знайти зовсім небагато фото цього місця. Судячи за станом на 2017 рік, вся інфраструктура, зокрема платформа для розвантаження ядерних ракет, залізниця, котельні, казарми та склади перебували в повністю непридатному стані.

Раніше до складу полку входили два дивізіони із сумарно 8-ма одиницями пускових установок для рідинних одноступеневих балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4). Також на балансі полку стояли радянський мобільний наземний ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" та ракетний комплекс стратегічного призначення РТ-2ПМ "Тополя".

Крім того, судячи з того, що на території полку була платформа для розвантаження ядерних ракет, можна сказати, що ядерні боєголовки там також колись були.

В Білорусь прилітали літаки Повітряно-космічних сил Росії

Наразі невідомо, чи розпочалися там роботи з ремонту, чи ні. За наявними фото та відео матеріалами можна сказати, що поточний стан об'єктів непридатний до використання. Але цікаво, що за останній тиждень до Білорусі прилітали кілька пасажирських літаків Повітряно-космічних сил Росії: Ту-134 (RF-66053), який прилетів 11 червня о 10:10 і відлетів 12 червня о 18:50, а також Ту-154Б (RA-85554), який прилетів 8 червня о 13:30 і полетів того ж дня о 17:55 до Пермі.

Підозріла активність у Білорусі:

Раніше повідомлялося, що військових у Білорусі наразі приводять до вищих ступенів бойової готовності. Відомо, що вони займаються відпрацюванням практичних заходів щодо прийому військовозобов'язаних. Крім того, знімають зі зберігання армійське озброєння та техніку.

На початку червня з'явилась інформація про рух колони білоруської військової техніки. Її підвезли до самісінького кордону з Волинською областю.

При цьому наявна інформація свідчить про те, що у Білорусі з кожним днем спостерігається все менше військових з Росії. На днях ця цифра коливалась у межах 1000 бійців, а зараз повідомляють про 700.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що оперативна обстановка навколо білорусько-українського кордону не виглядає так, ніби там є сили для вторгнення. Він переконаний, що розмови про новий наступ на Київ – "інформаційна операція чистої води". У такий спосіб противник хоче відтягнути частину українських військ, щоб їх не залучили на більш напружених напрямках – на Сході або Півдні.

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