У Москві пролунав вибух: над містом піднявся стовп чорного диму

Росія не зраджує традиціям. У столиці країни-агресорки 15 травня чули вибух, після якого почалась пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Попередньо, вибух стався в магазині "Перехрестя" на півдні Москви, передає 24 Канал.

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Деталі події

Як зазначають, пожежа сталась на бульварі Адмірала Ушакова в Південному Бутовому. По приїзду рятувальники не підтвердили інформації про вибух. Натомість зазначили, що пожежу загасили на площі 4 метри квадратних і додали, що "горіло сміття".

На місці вибуху видніється задимлення / Фото росЗМІ

Однак інші місцеві телеграм-канали поширюють інформацію про вибух газових балонів на першому поверсі торгового центру. Крім того, на опублікованих кадрах видніється сильне задимлення.

Люди самостійно евакуювались з будівлі. Як відомо, ніхто не постраждав.

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