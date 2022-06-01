На Півдні окупанти гатять по мирних селах і містах касетними боєприпасами з "Торнадо-С"

Росіяни обстрілюють населені пункти на Півдні касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Також гатять з гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 міліметри.

Окупанти використовують таку зброю, бо не мають успіхів у просуванні. Саме з "Торнадо-С" та "Піонів" російські загарбники 31 травня обстріляли Миколаїв.

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Обстріл Миколаєва

Снаряди розривалися просто у дворі багатоквартирних будинків. Вони пошкодили господарчі споруди, гаражі містян та мережу електропостачання. У багатьох будинках повибивало шибки з вікон. Декілька снарядів розірвалися на городах в людей. Дивом обійшлось без жертв та постраждалих.

В ОК "Південь" додали, що бойові дії йдуть на лінії зіткнення. Ворог шукає, як протидіяти контрнаступу ЗСУ. Для цього росіяни підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки.

Наші військові дають гідну відсіч ворогу. За добу на Півдні вони ліквідували 70 росіян, знищили самохідну артустановку, 2 зенітних установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної.

"Піон" не стріляє точно

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич теж попередив жителів Миколаєва, що росіяни активно використовують самохідну гарматну артилерію моделі "Піон". Такі установки б'ють на велику відстань, але з малою точністю. Таким чином окупанти можуть атакувати саме місто, цілячись по околицях.

Він додав, що цю техніку ворог притягнув нещодавно. Вага снаряду "Піона" – понад 100 кілограмів. По Миколаєву гатять з окупованої Херсонської області. Мета таких обстрілів ворога – розруха та жертви.

До слова, за добу 30 травня ворог тричі обстріляв Південь "Піонами", а також реактивною системою залпового вогню "Ураган".

"Торнадо-С" окупанти використовували й раніше

Росіяни завдали артилерійського удару по Миколаєву 24 травня. Тоді загарбники теж використали ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". Вони пошкодили багатоповерхівку – удар спричинив страшні руйнування. Крім того, одна людина зазнала поранень.

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