На півдні російські війська вийшли на рубіж Скадовська й Голої Пристані: тривають запеклі бої

Росія вже третій день веде проти України повномасштабну війну. Ворогам вдалось вийти на південному напрямку біля Скадовська та Голої Пристані.

Збройні сили України з Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої. Вони намагаються не допустити, щоб ворог закріпився на лівому березі річки Дніпро.

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"Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!", – заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог деморалізований

ЗСУ повідомили, що в акваторії Чорного моря Повітряним силам України вдалось зенітним ракетним підрозділом знищити російський винищувач Су-30 СМ.

Генштаб зазначив, що російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Бойовий дух українських воїнів високий! Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати,

– повідомили у ЗСУ.

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Текст публікації Генштабу ЗСУ

Війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу – понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків – 16, вертольотів – 18. Також російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.Перемога буде за нами! Разом переможемо