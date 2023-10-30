На Півдні і Сході тривога через загрозу балістики: у Запоріжжі чули вибухи
На Сході та Півдні України оголосили повітряну тривогу. До цього попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Зокрема, у Запоріжжі вже чули вибухи. Детальніше про ситуацію розповість 24 Канал.
Важливо В Одесі відразу після тривоги прогриміли вибухи: попереджали про загрозу балістики
У Запоріжжі чути вибухи
У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Після цього вибухи пролунали у Запоріжжі.
Де лунає повітряна тривога в Україні / Карта
Моніторингові канали повідомляли про ракету у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Зазначали, що це все балістика з Північної частини Криму. Наразі усі інформація уточнюється.
Попередньо, росіяни запускали балістичні ракети "Іскандер-М" з району Джанкоя в Криму,
– пишуть пабліки.
З району Джанкоя запустили ракети / фото із соцмереж
Цікаво, що у тимчасово окупованому Криму також оголосили повітряну тривогу. Рух транспорту в місті зупинено, а Кримський міст перекрили.
За даними моніторингових каналів, зараз зафіксована шалена активність ворожої авіації. Загалом у повітрі близько 30 бортів. А в акваторії Чорного моря – 5 бортів авіації. Тому можливі пуски ракет.
Ворог вдарив по Одесі
- Зранку 30 жовтня окупанти також вдарили по судноремонтному заводі в Одеському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
- Відомо, що пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
- На жаль, постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 року народження та жінку 1966 року народження у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.