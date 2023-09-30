На Півдні Сили оборони знищили 30 "Шахедів": є влучання на Вінниччині

Російські загарбники вночі проти 30 вересня знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо, що окупанти випустили по нашій державі декілька десятків дронів.

Сили оборони півдня України розповіли, що окупанти запускали дрони з кримського мису Чауда переважно по південних регіонах. На жаль, є влучання у Вінницькій області.

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Що відомо про успішну роботу ЗСУ

У зоні відповідальності Сил оборони півдня України воїни відзвітували про знищення 30 ударних дронів. Відомо, що наші військові знищили:

20 – на Вінниччині;

6 – на Одещині;

4 – на Миколаївщині.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади (на Вінниччині – 24 Канал) спалахнула потужна пожежа,

– заявили військові.

Уточнили, що для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно підготувала до евакуації людей. На щастя, після локалізації пожежі зникла потреба евакуйовувати людей.

Росія атакувала Україну дронами: коротко