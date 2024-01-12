Кількість штурмів росіян зменшилася у чотири рази, – Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Дніпра
Російські загарбники значно зменшили свою активність на лівому березі Дніпра. У Силах оборони Півдня України повідомили, що протягом минулої доби було зафіксовано у чотири рази менше ворожих штурмів, ніж зазвичай.
За останню добу на лівобережжі Херсонської області було зафіксовано всього три ворожі штурми. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Росіяни зменшили активність на лівому березі Дніпра
За словами Гуменюк, раніше окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони Півдня по 10 – 12 разів на добу. Втім, наразі ця кількість зменшилася у чотири рази.
Вона також зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на лівому березі Дніпра, має значні результати.
За вчорашню добу там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць – це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема. такі як "Гіацинт",
– розповіла Гуменюк.
Водночас речниця ОК "Південь" повідомила про знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження паливо-мастильних матеріалів окупантів, а також польового пункту боєпостачання.
Гуменюк уже раніше зазначала, що протягом останніх двох діб російські війська зменшили кількість запусків БпЛА через погіршення погодних умов.
Поточна ситуація на Півдні: коротко
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк 11 січня розповіла, що росіяни намагаються підтягувати резерви із Запорізького й Кримського напрямків. Окупанти розгортають додаткові спостережні пости, на які підтягують додатковий особовий склад, який потім використовують під час спроб вибити українських бійців з позицій.
- За її словами, це використання резерву, який тримали на чорний день. Окупанти підтягують допомогу з кримського хабу, намагаючись збільшити кількість техніки й особового складу на лівобережжі Херсонської області.
- Водночас накопичення росіян на анексованому півострові досить великі, зокрема, армійської й тактичної авіації. Крім того, зосереджені засоби й пункти зв'язку, які є нервами керування угрупованням. У Криму також перебуває велика кількість систем протиповітряної оборони.