Кількість штурмів росіян зменшилася у чотири рази, – Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Дніпра

Російські загарбники значно зменшили свою активність на лівому березі Дніпра. У Силах оборони Півдня України повідомили, що протягом минулої доби було зафіксовано у чотири рази менше ворожих штурмів, ніж зазвичай.

За останню добу на лівобережжі Херсонської області було зафіксовано всього три ворожі штурми. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Росіяни зменшили активність на лівому березі Дніпра

За словами Гуменюк, раніше окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони Півдня по 10 – 12 разів на добу. Втім, наразі ця кількість зменшилася у чотири рази.

Вона також зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на лівому березі Дніпра, має значні результати.

За вчорашню добу там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць – це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема. такі як "Гіацинт",

– розповіла Гуменюк.

Водночас речниця ОК "Південь" повідомила про знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження паливо-мастильних матеріалів окупантів, а також польового пункту боєпостачання.

Гуменюк уже раніше зазначала, що протягом останніх двох діб російські війська зменшили кількість запусків БпЛА через погіршення погодних умов.

Поточна ситуація на Півдні: коротко