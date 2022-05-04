На Півдні ЗСУ за добу знищили пів сотні ворогів, багато військової техніки та 7 складів

На Півдні України ЗСУ протягом доби знищили майже пів сотні ворогів. Російські окупанти втратили й безпілотники, й зенітно-ракетні комплекси та навіть склади.

Такі дані станом на вечір 3 травня. Також наші мобільні протитанкові групи забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини.

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Загальні ворожі втрати за добу склали 47 рашистів та 15 одиниць техніки,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема російські окупанти втратили:

2 безпілотники-розвідники;

радіолокаційну станцію та дизель-генератор;

2 зенітно-ракетних комплекси;

8 одиниць автомобільної техніки.

"Також знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", – повідомило командування.

38-а мотострілецька бригада росіян втратила близько 60% особового складу

Генеральний штаб Збройних Сил України станом на 18:00 3 травня повідомив, що 38-а мотострілецька бригада росіян втратила близько 60% особового складу. Мовиться про загиблих та поранених.

Зокрема це стало можливим в результаті ефективних і злагоджених дій Збройних Сил України.

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Варто відзначити, що тільки 2 травня наші військові знищили щонайменше 400 ворожих бійців, 20 безпілотників, 48 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 14 танків, 19 одиниць автомобільної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку ворога.

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