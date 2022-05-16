На Півдні ЗСУ завдали ворогу понад 100 ударів: знищили 75 окупантів і майже 20 одиниць техніки

Протягом минулої доби, 15 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією завдали понад 100 ударів по ворожих позиціях. Українські бійці вчергове розтрощили склад боєприпасів ворога в Чорнобаївці, а також безліч техніки в Херсонській області.

Оперативну інформацію про ситуацію на Півдні України станом на ранок 16 травня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Збройні Сили України разом зі всіма силами оборони мужньо захищають свою Батьківщину від навали загарбників з Росії.

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За даними ОК "Південь", військовослужбовці російської армії продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах Херсонської та Миколаївської областей. Активних наступальних дій вони не ведуть.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи українських військ разом з авіацією завдали понад 100 ударів по російських позиціях. І нехай Херсонська область перебуває під тимчасовою окупацією, наші війська і туди дістатись здатні.

Збройні Сили України феєрично презентували ювілейну 20 серію Чорнобаївки зі знищенням складу боєприпасів.

Яких втрат зазнали росіяни у Херсонській області за останню добу:

особовий склад – 75 осіб

техніка – 20 од.

буксирувальна гаубиця – 4 од.

самохідна гаубиця "Мста-С" – 2 од.

мінометний комплекс – 4 од.

броньована техніка – 2 од.

автомобільна техніка – 4 од.

майстерня технічного обслуговування – 2 шт.

БПЛА – 1 од.

Зокрема, в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що в Одеській області виявили дві морські ворожі якірні міни. Їх віднесло впритул до узбережжя штормовою погодою. Фахівці підривної команди Військово-морських сил знешкодили, вилучили та шляхом підриву у безпечному місці знищили морські міни.

Там також наголосили на загрозі ракетних ударів та імовірності висадки ворожого десанту. ОК "Південь" просить не нехтувати заходами безпеки, дотримуватись встановлених обмежень щодо заборони відвідування замінованого узбережжя та прибережних вод.

ЗСУ майстерно винищує ворога: останні новини

На Запоріжжі за добу, 15 травня, українські бійці ліквідували 37 російських військовослужбовців, ще 54 поранили. Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки, серед якої – бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню "Град".

Під час переправи через Сіверський Донець, що на Луганщині, росіяни потрапили під приціл українських військ. Втрати ворога є одними з наймасштабніших від початку війни. За даними Інституту вивчення війни, під час цієї провальної для Росії операції було вбито чи поранено 485 російських солдатів і знищено понад 80 одиниць техніки.

Артилеристи 59 бригади показали відео, де вони яскраво та ефектно розбивають техніку ворога. "Знову вони загидили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому", – підписали бійці.

Українська авіація потужно вдарила по переправі росіян через річку Інгулець. Зенітні ракети Повітряних сил за 15 травня збили дві крилаті ракети, три безпілотні літальні апарати "Орлан-10", російський вертоліт Ка-52.

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